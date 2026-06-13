Pericol pe o stradă din Ploiești. Un stâlp înclinat a fost îndepărtat în ultimul moment

Un stâlp de electricitate din Ploiești, care se înclinase periculos și putea pune în pericol pietonii și șoferii, a fost îndepărtat de autorități sâmbătă, la scurt timp după ce situația a fost semnalată public.

Incidentul a fost semnalat de cetățeni, care au transmis sesizări către Dispeceratul Primăriei Ploiești, solicitând intervenția autorităților, scrie Observatorul Prahovean.

„Stâlpul de pe Andrei Mureșanu s-a îndoit practic și reprezintă un adevărat pericol”, a transmis un cetățean publicației citate. Ulterior, la scurt timp după ce a fost semnalată situația, stâlpul a fost ridicat de pe stradă.

Într-o postare pe Facebook, primarul municipiului, Mihai Polițeanu, a afirmat că „stâlpii de electricitate pică mai ceva ca popicele prin Ploiești” și a explicat cine este responsabil pentru întreținerea acestora.

„1. Stâlpii picați ieri și azi NU sunt ai Primăriei Ploiești. Și atrag public atenția Distribuție Energie Electrica Romania că de luni de zile le tot trimitem, prin RASP, adrese să clarificăm situația stâlpilor din Ploiești și nu ne răspund. În cazul în care se întâmplă o tragedie o să fiu primul la parchet să predau toate notificările trimise anul acesta și anii anteriori.

2. Distribuție Energie Electrica Romania ia bani pe toate firele întinse de rețelari pe stâlpi, iar când pică sub greutatea lor brusc nu mai sunt ai Electrica. Ba mai mult, acum ne chinuim să tăiem firele uitate pe acești stâlpi, evident cu costuri din bugetul local.”

Acesta a adăugat că, dacă „comunicările instituționale sunt ignorate, poate comunicările publice vor fi citite și luate în considerare.”