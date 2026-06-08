Un tânăr de 19 ani a sărit de frică de la etajul doi al unei clădiri abandonate, în timpul unei „vânători de fantome”

Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, într-o clădire părăsită din Târgoviște, unde a funcționat în trecut secția de boli infecțioase a Spitalului Județean.

Potrivit informațiilor prezentate de Pro TV, tânărul venise din Ploiești împreună cu mai mulți prieteni pentru a explora imobilul. Ajuns la etajul al doilea, acesta s-ar fi speriat de prezența a două persoane care se adăposteau în clădire și a sărit pe geam.

„Am fost alertați în jurul orei 1 noaptea. Un tânăr de 19 ani sărise de la etajul 2. După cum au declarat respectivii, erau la vânătoare de fantome”, a declarat Claudiu Dumitrescu, director medical al Serviciului de Ambulanță Dâmbovița, pentru ProTV.

Potrivit acestuia, victima a suferit multiple traumatisme.

„Pacientul a prezentat un politraumatism, o fractură de bazin și de membru inferior stâng și fractură facială”, a mai precizat medicul.

Tânărul urma să susțină examenul de bacalaureat în această perioadă.

Cazul readuce în atenție fenomenul explorării urbane, practicat de persoane care vizitează clădiri abandonate, foste fabrici, spitale sau alte construcții dezafectate.

Polițiștii atrag atenția că astfel de activități pot avea consecințe juridice și pot implica riscuri serioase pentru siguranța participanților.

„Deși explorarea urbană este practicată de multe persoane, aceasta poate atrage răspunderea contravențională sau penală în anumite situații. Înainte de a explora un astfel de loc este recomandat să verificați statutul juridic al proprietății și să obțineți acordul proprietarului”, a declarat Cătălina Mocanu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, pentru ProTV.

Specialiștii în turism și explorare avertizează că astfel de clădiri pot ascunde numeroase pericole, de la podele deteriorate și acoperișuri instabile până la riscul de prăbușire a unor elemente de construcție.