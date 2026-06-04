Video Urs filmat pe un stâlp de electricitate la Brașov. Imaginile au devenit subiect de glume online: „Și uite așa, a ajuns ursul electrician”

Scene neobișnuite au fost surprinse la marginea municipiului Brașov, unde un urs a fost filmat în timp ce cobora de pe un stâlp de electricitate, spre surprinderea celor care au asistat la moment.

Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare și au stârnit numeroase reacții și comentarii, multe persoane glumind că animalul și-ar fi găsit o nouă meserie.

Ursul, surprins la câțiva metri înălțime

În filmare, ursul apare agățat de structura de beton a unui stâlp de electricitate, la câțiva metri deasupra solului. După câteva momente, animalul începe să coboare cu grijă, fără să pară speriat de înălțime.

Imaginile au alimentat glumele din mediul online, unde mulți au comparat scena cu intervenția unui electrician venit să verifice rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Deși momentul a fost considerat de mulți drept unul amuzant, specialiștii atrag atenția că prezența urșilor în apropierea infrastructurii și a zonelor locuite reprezintă un fenomen tot mai frecvent și poate deveni periculos.

Câteva dintre comentariile oamenilor au fost: „Și uite așa , a ajuns ursul electrician...”, „Alo, fără echipament de protecție și protecția muncii?”, „De foame s-a angajat la Electrica!”, „Săracul!! A fost hăituit, agresat de oameni inculți fără suflet! Lăsați-i în pace nu-i mai agresați!”.

Tot mai mulți urși ajung în apropierea orașelor

Incidentul vine într-o perioadă în care autoritățile din Brașov se confruntă cu numeroase apariții ale urșilor în cartiere, pe străzi și în zonele de la marginea orașului.

În ultimele săptămâni, mai multe apeluri la 112 au semnalat prezența animalelor sălbatice în apropierea locuințelor, iar intervențiile echipelor specializate au devenit aproape o rutină.

Experții spun că reducerea habitatelor naturale și accesul facil la surse de hrană din apropierea localităților determină tot mai mulți urși să coboare din pădure și să se aventureze în zone locuite.

De la imagini amuzante la riscuri reale

Deși ursul „electrician” a devenit rapid vedeta internetului, autoritățile reamintesc că întâlnirile dintre oameni și animalele sălbatice pot avea consecințe grave.

Specialiștii recomandă populației să nu se apropie de urși, să nu încerce să îi fotografieze de la mică distanță și să anunțe imediat autoritățile atunci când observă astfel de animale în apropierea zonelor locuite.