Foto Șofer fără permis, reținut după ce a intrat cu mașina într-un magazin din Cluj

Un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv vineri, după ce a provocat un accident rutier în parcarea unui mall din Florești, județul Cluj, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj. Șoferul, care nu deținea permis de conducere, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a ieșit de pe carosabil și a lovit mai întâi un stâlp de iluminat public, apoi peretele unui magazin, potrivit unui comunicat al IPJ.

Accidentul a avut loc pe DN 1 (E60), în parcarea centrului comercial din localitate. În urma impactului, un pasager în vârstă de 55 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice, însă acesta a refuzat recoltarea.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 38 de ani, care conducea un autoturism din direcția Gilău către Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, părăsind partea carosabilă, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public, ulterior cu peretele unui magazin aflat în parcarea centrului comercial din Florești”, a precizat IPJ Cluj.

Din verificările autorităților a reieșit că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”.

Bărbatul a fost reținut de polițiști, iar vineri seară judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.