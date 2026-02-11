Accident mortal în Olt. O mașină în care se aflau cinci persoane a intrat pe contrasens. O femeie a decedat

Un accident soldat cu o persoană decedată și alte patru rănite s-a produs miercuri-dimineață pe un drum din județul Olt. O mașină în care se aflau cinci persoane a intrat pe contrasens. O femeie în vâstă de 57 ani a decedat.

Evenimentul nefericit s-a produs în localitatea Stoenești din județul Olt. Conform primelor date, o șoferiță în mașina căreia se aflau alte patru persoane a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe contrasens, autoturismul pe care îl conducea intrând în coliziune cu un alt autoturism. În urma impactului, o femeie aflată pe locul din dreapta șoferiței a decedat.

„La data de 11 februarie a.c., în jurul orei 07:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Comunal 111 A, în localitatea Stoenești, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Caracal.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către o femeie, în vârstă de 41 de ani, din comuna Fărcașele, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din comuna Rusănești, județul Olt”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Olt. Femeia care a decedat avea 57 ani și era din localitatea Fărcașele. Alte patru persoane au fost rănite, fiind transortate la spital.

Niciunul dintre șoferi, au stabilit polițiștii, în urma testării cu alcooltestul, nu consumase băuturi alcoolice.

„În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, au mai transmis polițiștii.

În cursul anului 2025, pe drumurile din județul Olt s-au produs 103 accidente grave (cu două mai puțin față de 2024), soldate cu decesul a 36 de persoane, rănirea gravă a altor 86 și 50 de persoane rănite ușor.