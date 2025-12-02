Video Urs surprins alergând prin parcarea unui mall din Brașov. Imaginile au devenit virale

Un urs a fost filmat luni seară în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, stârnind emoție și uimire printre cei aflați în zonă. În imagini se poate observa cum animalul aleargă printre mașini și se apropie de geamurile unui magazin, înainte de a se îndepărta.

Sursa video: TikTok/ @kingjulian1507

Clipul cu ursul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, atrăgând atenția asupra problemelor tot mai frecvente legate de întâlnirile dintre oameni și urși.

Sursa video: TikTok/ @kingjulian1507

Ursul în oraș - un fenomen tot mai des întâlnit

Acest incident amintește de situația din 2021, când un urs a fost văzut tot în zona unui mall din Brașov, iar ISU Brașov a emis un mesaj Ro-Alert pentru a avertiza populația. Experții subliniază că astfel de întâlniri pot fi periculoase și adesea nasc controverse.

În România, populația ursului brun este estimată la peste 6.000 de exemplare, însă specialiștii cred că numărul real ar putea fi mult mai mare. Habitatul natural al ursului este însă amenințat de tăierile de păduri, construcția de microhidrocentrale și dezvoltarea turistică sau rezidențială prea aproape de zonele sălbatice. Astfel, urșii își modifică comportamentul și teritoriile în care se hrănesc și își petrec timpul.

Sfaturi pentru siguranță

Autoritățile recomandă să fiți atenți și să cunoașteți câteva reguli de protecție în cazul unei întâlniri cu un urs. Este important să nu încercați să-l hrăniți, să păstrați distanța și să evitați zonele aglomerate unde urșii pot căuta hrană ușor accesibilă.

Guvernul a modificat recent ordonanța de urgență care stabilește metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor. Modificarea permite, în anumite cazuri de risc, împușcarea urșilor care intră în localități, fără relocare, trecând peste unele etape ale procedurii obișnuite, a explicat ministrul Diana Buzoianu.

Ordonanța prevede, de asemenea, amenzi între 10.000 și 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii în libertate și reglementează ca