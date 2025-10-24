Pacient de 85 de ani, în stare gravă, după ce a fost scăpat de pe targă în timpul unui transfer între spitale. Poliția a deschis o anchetă

Un bărbat de 85 de ani se află în stare critică la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer medical între două unități medicale. Ambulanțierul a încercat să coboare targa, dar s-a dezechilibrat și pacientul a căzut. Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a anunțat că a deschis o anchetă.

Conform polițiștilor, incidentul s-a produs miercuri, 22 octombrie, în jurul orei 18:30, în curtea unui spital din Ploiești. Primele verificări arată că pacientul ar fi căzut de pe targa de transport în timp ce aceasta era manevrată de un ambulanțier pe rampa de acces a unității medicale.

Directorul medical al Spitalului Județean din Ploiești, Andrei Ilinca, a precizat că pacientul fusese externat din spital și urma să fie transferat cu ambulanța către o altă unitate medicală.

În momentul în care ambulanțierul a încercat să coboare targa, aceasta s-a dezechilibrat, iar bărbatul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral.

Victima a fost dusă de urgență în Unitatea de Primiri Urgențe, investigată și apoi internată în secția de Neurochirurgie, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. În prezent, se află în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a spitalului.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă şi neglijență în serviciu”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Prahova pentru Agerpres.