Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
Avocat reținut de DNA după ce a cerut 30.000 de euro pentru a facilita angajări la Spitalul Municipal Caracal

Publicat:

Un avocat în cadrul Baroului Olt a fost reținut vineri, 24 octombrie, de procurorii DNA, fiind acuzat de trafic de influență, în formă continuată. De asemenea, a fost reținută o altă persoană, „fără calitate specială”, considerată complice.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 24 octombrie 2025 a inculpatului R.R.N., avocat în cadrul Baroului Olt, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale).

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 24 octombrie 2025 față de inculpatul M.N.C., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale)”, transmite DNA.

Pe 15 octombrie 2025, avocatul R.R.N. ar fi cerut bani unei persoane, promițând că își poate folosi influența asupra unor funcționari din Spitalul Municipal Caracal și asupra președintelui unei autorități locale, pentru ca aceasta să fie promovată de pe postul de brancardier pe unul de asistent medical. Totodată, ar fi promis că va interveni și pentru angajarea soției persoanei respective în aceeași unitate.

În perioada 21–23 octombrie, avocatul ar fi pretins 10.000 de euro pentru a-și folosi influența, astfel încât soția martorului să fie angajată ca asistent medical la aceeași unitate spitalicească.

DNA adaugă că, în octombrie, avocatul R.R.N. ar fi cerut în repetate rânduri 30.000 de euro, direct și prin intermediul complicelui M.N.C, pretinzând că poate influența funcționari din Serviciul Județean de Ambulanță Olt și un președinte de autoritate locală pentru angajarea a două persoane ca ambulanțieri, câte 15.000 de euro pentru fiecare post.

„În contextul descris anterior, inculpatul M.N.C. ar fi pretins și pentru sine, de la aceeași persoană suma de 5.000 de euro, din care ar fi primit în mod direct suma de 1.000 de euro, la data de 21 octombrie 2025.

La data de 23 octombrie 2025, inculpatul M.N.C. a primit de la persoana respectivă suma de 3.000 de euro pentru sine, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Tot la data de 23 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. a primit de la persoana respectivă suma de 30.000 de euro pentru sine și suma de 1.000 de euro pentru complicele său, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, transmite DNA.

Așadar, vineri, cei doi inculpați vor fi prezentați Curții de Apel Craiova, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

