Copii în stare gravă după ce s-au intoxicat cu mătrăgună. Planta poate provoca moartea

Doi copii au ajuns în stare critică la urgențe, în Turda, intoxicați cu mătrăgună, după ce au confundat planta cu niște fructe.

Doi copii, de 3 respectiv 4 ani, au ajuns în stare gravă la Spitalul din Turda, în urma unei intoxicații cu mătrăgună. Ulterior, copiii au fost transferați la un spital din Cluj.

Circumstanțele în care cei doi minori s-au intoxicat cu mătrăgună nu sunt deocamdată cunoscute, dar cel mai probabil copiii au confundat planta cu niște fructe. Acest lucru va fi stabilit de o anchetă a poliției.

Unul dintre copii a fost ventilat mecanic de către medici.

Mătrăguna are mai multe denumiri, inclusiv Belladonna sau cireşele morţii. Atât fructele cât şi frunzele sunt extrem de toxice şi se cunosc cazuri în care copii au murit după ce au mâncat doar două fructe.

Aceasta este una dintre cele mai toxice plante din ţară.

Consumarea fructelor duce la delir, halucinaţii, pupile dilatate, sensibilitate la lumină, tahicardie, dureri de cap, erupţii ale pielii şi convulsii. Dacă nu primesc ajutor la timp, persoanele care mănâncă aceste fructe, vor muri din cauza problemelor de respiraţie şi a ritmului alert al inimii.