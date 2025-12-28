Un accident feroviar a fost evitat în ultima clipă, în Craiova. Circulația trenurilor, oprită în zona Halta de Mișcare Romula

Un incident feroviar s-a produs duminică seară, 28 decembrie, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, în Halta de Mișcare Romula. Un tren de marfă a depășit semnalul Y aflat pe indicația „oprire” și a talonat macazul nr. 2, oprindu-se pe linia curentă.

În jurul orei 18.00, un tren de marfă aparținând operatorului feroviar Vest Trans Rail, care avea comandă de intrare la linia 2 cu oprire și urma să se încrucișeze cu trenul de călători RE 2522, a depășit semnalul Y aflat pe indicația „oprire”.

În urma acestui fapt, trenul de marfă a talonat macazul nr. 2 și s-a oprit pe linia curentă, potrivit unui comunicat transmis de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA.

Imediat după producerea incidentului, impiegatul de mișcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 și a dispus oprirea acestuia, pentru a preveni continuarea deplasării. Trenul de călători a fost retras ulterior în Halta de Mișcare Vlăduleni.

În urma incidentului, nu au fost înregistrate victime.

Circulația feroviară în zonă este oprită în continuare, până la finalizarea intervențiilor necesare și restabilirea condițiilor de siguranță.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că a declanșat procedurile legale de investigare prin structurile de specialitate, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs incidentul, urmând să fie dispuse măsurile prevăzute de reglementările în vigoare.