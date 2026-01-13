Restricții de circulație la intrarea în Câmpina, după ce o porțiune de șosea s-a surpat

O porțiune de pământ s-a surpat și a afectat inclusiv o parte din terasamentul șoselei la intrarea în orașul Câmpina, dinspre Cornu.

Carosabilul la intrarea în municipiul Câmpina, dinspre DN1 și localitatea Cornu este afectat de o alunecare de teren produsă recent. Între timop, situația s-a agravat, după ce terasamentul drumului s-a surpat, ceea ce a determinat autoritățile să impună măsuri de urgență pentru siguranța traficului.

Accesul a fost restricționat pe o parte a drumului, iar traficul greu a fost limitat prin introducerea restricțiilor de tonaj, scrie ziarul Prahova.

Autoritățile locale au anunțat că vor solicita sprijin la nivel central pentru intervențiile necesare stabilizării zonei și refacerii infrastructurii afectate.

Primăria Câmpina spune că problema este una mai veche, iar doar pe parcursul anului 2025 au fost transmise cinci adrese oficiale către instituțiile competente, prin care s-a cerut remedierea situației.

La finalul anului trecut pe DN1 alte două alunecări de teren s-au produs în localitățile Comarnic și Cornu, fiind a treia astfel de situație înregistrată în zonă într-un interval relativ scurt de timp,