Marți, 17 Februarie 2026
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Forțele ucrainene au distrus în noaptea de luni spre marți două echipamente militare rare ale Rusiei: un elicopter naval Ka-27 în Crimeea ocupată, respectiv un lansator de apărare antiaeriană S-300VM în apropiere de Mariupolul ocupat, potrivit Statului Major General al Ucrainei și Forțelor pentru Operațiuni Speciale, citate presa ucraineană.

image

Statul Major General al Ucrainei a raportat că un elicopter naval rusesc Ka-27 a fost lovit în apropiere de Kamîșlî, aproximativ la jumătatea distanței dintre Sevastopol și baza aeriană Belbek – o zonă presupusă a fi acoperită de sisteme rusești de apărare antiaeriană.. Imagini termice surprinse din dronă și publicate de autoritățile ucrainene arată aparatul cu câteva momente înainte de impact, oficialii confirmând o lovitură directă.

Ka-27, operat de Flota rusă a Mării Negre, este un elicopter naval multirol utilizat pentru patrulare maritimă, luptă antisubmarin și detectarea dronelor navale sau a tentativelor de debarcare. Rusia a pierdut doar un număr mic de astfel de aparate de la începutul invaziei la scară largă, ceea ce face ca această lovitură să reprezinte o pierdere semnificativă pentru capacitățile flotei.

Ministerul Apărării al Federației Ruse nu a făcut comentarii cu privire la atac.

Aparatul prezintă o viteză maximă de aproximativ 270 km/h și o rază operațională de circa 800-900 de kilometri. Poate opera atât de pe nave, cât și de pe aerodromuri costiere.

În 2024, canalul Telegram Crimean Wind a raportat utilizarea elicopterelor Ka-27 de către Flota Rusă de la Marea Neagră în misiuni de interceptare a dronelor navale și a ambarcațiunilor de asalt ucrainene.

Ultima distrugere confirmată public a unui Ka-27 a fost raportată la finele lunii noiembrie 2025, Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) publicând imagini ce indicau lovituri precise ale unității sale de elită "Fantomele" împotriva sistemelor rusești de apărare antiaeriană și a activelor militare din Crimeea ocupată.

Depozit pentru rachete Iskander, lovit

Într-o operațiune separată, Forțele pentru Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au anunțat că drone FP-2 au lovit un depozit pentru rachete Iskander în satul Pasichne, Crimeea ocupată. Oficialii au raportat explozii puternice la locul impactului.

Mihail Razvojaev, guvernatorul instalat de Rusia în Sevastopolul ocupat, a descris loviturile nocturne drept „unele din cele mai lungi atacuri asupra Sevastopolului din ultima perioadă”, susținând că apărarea antiaeriană și Flota Mării Negre au interceptat peste 24 de drone. Nu este clar dacă alte ținte din oraș au fost lovite.

Lansator S-300VM distrus lângă Mariupol

Imagini distribuite de surse ucrainene arată ceea ce a fost descris drept o lovitură efectuată de Centrul 1 Independent al Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot asupra unui lansator rusesc S-300VM în apropiere de Mariupolul ocupat, în regiunea Donețk.

Sistemul S-300VM se numără printre activele rare ale apărării antiaeriene ruse, fiind proiectat pentru interceptarea rachetelor balistice și nu a dronelor. Forțele ucrainene au vizat în mod repetat sistemele rusești de apărare antiaeriană din teritoriile ocupate, una dintre cele mai recente vizând radarul unui sistem S-300V în regiunea Donețk, în ianuarie.

Canale locale de Telegram au semnalat anterior incendii în zona portuară a Mariupolului în cursul nopții.

Lovituri asupra concentrărilor de trupe, logisticii și centrelor de control al dronelor

Statul Major General a raportat, de asemenea, lovituri asupra concentrațiilor de trupe rusești în apropiere de Rozivka și Liubîmivka, în porțiunea ocupată a regiunii Zaporojie ocupată. Au fost lovite, totodată, depozite logistice în Donețk și în apropiere de Lîdîne, precum și un nod de comunicații al Diviziei 127 Motorizate ruse în apropiere de Zelenopil.

În plus, forțele ucrainene ar fi lovit trei puncte de control ale dronelor rusești în apropiere de Huliaipole și Zatîșșia (regiunea Zaporijjea ocupată) respectiv lângă Anatoliivka, în regiunea rusă Kursk. Statul Major nu a precizat ce mijloace au fost utilizate în aceste atacuri.

SSO a raportat separat distrugerea unui punct de pilotaj la distanță aparținând unității ruse Rubikon în satul Vîsoke, regiunea Zaporojie. Potrivit SSO, unitățile sale au lovit peste 10 ținte militare ruse între 9 și 14 februarie, inclusiv zone de concentrare a personalului, depozite de muniții și combustibil, precum și parcări de tehnică militară.

