Alunecare de teren pe DN1: CNAIR anunță măsuri urgente de siguranță

Traficul rutier pe DN1, cea mai circulată șosea din România, a fost restricționat parțial în zona Comarnic, pe sensul de mers spre Capitală, după ce o alunecare de teren a afectat terasamentul drumului.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a explicat la Digi24 că primul pas al drumarii va fi „să pună în siguranță șoseaua de deasupra surpării”.

„În primul rând trebuie să precizez că nu este un pericol iminent de surpare. Am luat acea măsură de restricție, practic tocmai pentru a evita acest lucru, a fost o măsură preventivă”, a declarat Șerbănescu.

El a explicat că alunecarea s-a produs pe versant, sub o grindă de consolă situată în lateralul drumului, într-o zonă unde fusese efectuată și o lărgire a șoselei. „De sub o grindă de consolă care reprezintă acostamentul, a plecat, să spunem așa, o cantitate de pământ care era sub această grindă, dar drumul se sprijină pe această consolă de beton care acționează ca un fel de podeț, deci nu există riscul surpării drumului. Preventiv am luat această măsură standard, pentru a evita producerea unor vibrații care ar putea duce la agravarea situației în cazul în care această alunecare de teren ar continua”, a adăugat el.

În zona afectată a fost instituită o limitare a vitezei la 50 km/h. „Până la urmă, în același timp, pentru că nu vrem să se agraveze situația, am trimis ieri o echipă de experți. Astăzi se duce din nou o echipă de experți pentru a vedea în primul rând cât de gravă este situația sub această grindă, ce măsuri se pot lua de urgență pentru punerea în siguranță a zonei respective și, ulterior, pe termen mediu, ce măsuri pot fi luate pentru consolidarea acestei porțiuni de drum. Dacă nu se intervine, situația se poate agrava”, a mai explicat Șerbănescu.

Prima echipă de experți a constatat deja existența acestui plan de alunecare și faptul că o cantitate de pământ a alunecat de sub grindă. „Măsurile de punere în siguranță se fac imediat, adică în aceste zile începe punerea în siguranță”, a spus purtătorul de cuvânt, subliniind că „măsurile de consolidare efectiv, dacă se vor decide, vor dura ceva mai mult, dar important este să avem aceste măsuri de punere în siguranță pentru a nu se agrava practic planul de alunecare și pentru a nu exista riscul, într-adevăr, al prăbușirii benzii”.

Șerbănescu a adăugat: „Dacă se agravează și dacă nu intervin, e posibil să se ajungă și în situația de prăbușire iminentă. Deocamdată, în acest moment când vorbim, nu există risc de prăbușire”.