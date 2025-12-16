Circulație restricționată pe DN1, sensul Brașov- Ploiești, după o alunecare de teren în zona Cornu

Circulația rutieră pe Valea Prahovei a fost restricționată marți, 16 decembrie, pe Drumul Național 1 (DN1), din cauza unei alunecări de teren produse la nivelul terasamentului carosabil. Incidentul a avut loc în afara localității Cornu, pe sensul de mers Brașov - Ploiești.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, traficul a fost restricționat pe banda 1 de circulație. Măsura a fost luată pentru protejarea drumului public și pentru prevenirea unor eventuale accidente.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, în urma evaluărilor efectuate după o alunecare de teren care a condus la surparea unei părți din terasamentul părții carosabile (acostament), pentru siguranța participanților la trafic, a fost luată măsura restricționării circulației pe prima bandă, între kilometrii 99+150 metri – 99+050 metri, pe DN 1 pe sensul Brașov către Ploiești, în zona localității Cornu, județul Prahova.

„Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1 (E60), în afara localității Cornu, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Câmpina, au efectuat verificări la fața locului. În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament a părții carosabile, pe sectorul de drum cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov – Ploiești”, a anunțat Poliția Prahova.

Autoritățile au precizat că restricția este semnalizată corespunzător, iar zona este monitorizată pentru a evita orice risc suplimentar pentru participanții la trafic.

Deocamdată, circulația se desfășoară cu dificultate pe sensul Brașov – Ploiești, fiind posibilă apariția unor blocaje, mai ales în condiții de trafic intens.