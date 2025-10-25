Bătrânul scăpat de pe targă de către un ambulanțier al Spitalului Municipal Câmpina este în comă. Victima ar fi tatăl managerului spitalului

Bătrânul de 85 de ani, scăpat vineri seara de pe targă de către un ambulanțier al Spitalului Municipal Câmpina, un bărbat de 49 de ani, este în continuare la terapie intensivă. În urma căzăturii, acesta a suferit mai multe traumatisme, iar starea lui de sănătate s-a agravat imediat după incident, intrând în comă. Potrivit unor surse medicale, bătrânul ar fi chiar tatăl managerului Spitalului Municipal Câmpina, notează Antena 3.

Potrivit unor surse medicale, victima este tatăl managerului Spitalului Municipal Câmpina. Inițial, acesta a fost transportat la secția de neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, după ce fusese internat la secția de ortopedie în urma unui accident rutier minor. Bătrânul urma să fie adus la Câmpina pentru recuperare.

Incidentul s-a produs pe rampa de acces a spitalului, în momentul în care targa s-a dezechilibrat. Personalul medical a intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu. „În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi neglijenţă în serviciu”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Până în prezent, starea pacientului rămâne critică, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.