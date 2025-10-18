Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic”

Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru pozițiile sale controversate din timpul pandemiei de COVID-19, se află în stare foarte gravă la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Bihor. Aceasta a suferit un stop cardio-respirator, fiind resuscitată, și în prezent este intubată și ventilată mecanic.

Potrivit conf. univ. dr. Carmen Pantiș, medic primar ATI la Spitalul Județean Bihor, Flavia Groșan a fost diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze cerebrale și prezintă pleurezie bilaterală. Medicul se află acum în comă profundă.

Internarea a avut loc în noaptea de joi spre vineri, 16/17 octombrie, după ce soțul său a găsit-o inconștientă acasă și a sunat la 112.

La fața locului au intervenit două echipaje medicale, Serviciul de Ambulanță Județean și SMURD, care au constatat starea gravă a pacientei și au transportat-o de urgență la spital.

Flavia Groșan suferă de cancer de câțiva ani și în ultimele zile posta pe rețelele sociale mesaje care sugerau agravarea stării sale de sănătate.

Pe 10 octombrie, medicul a scris despre „tuse epuizantă” și „durere atroce la întreg plămânul”, menționând că a trecut la „algoritmul personal al complicațiilor” pentru a evita spitalizarea imediată.

Cu doar câteva zile înainte de internare, a publicat un mesaj: „Astă noapte am crezut că mor. Nu credeam că voi trece noaptea… Slavă Domnului, am supraviețuit. Dar luni urgent la investigații.”

Flavia Groșan estr cunoscută pentru promovarea unor tratamente considerate nefundamentate științific, inclusiv în perioada pandemiei COVID-19, când susținea că a vindecat pacienți infectați cu SARS-CoV-2 folosind un „banal antibiotic”.

Afirmațiile sale au provocat reacții critice din partea Colegiului Medicilor și a Societății Române de Pneumologie, care le-au catalogat ca „periculoase pentru sănătatea publică”.

Vestea internării medicului a stârnit numeroase reacții în mediul online, inclusiv chemări la rugăciune colectivă pentru sănătatea sa.