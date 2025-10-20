search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Curg mesajele după vestea că medicul antivaccinist Flavia Groșan e în comă. Marian Godină: „A tratat oameni după ureche”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Vestea că Flavia Groșan e în comă a inundat rețeaua socială Facebook cu mesaje de susținere pentru cunoscutul medic antivaccinist, dar și de amenințare la adresa celor care au contestat-o pe doctoriță. 

Medicul Flavia Groșan e în stare gravă. FOTO Facebook Flavia Groșan
Medicul Flavia Groșan e în stare gravă. FOTO Facebook Flavia Groșan

„Vă doresc din inimă să vă însănătoșiți, dragă doamnă doctor! Milioane de oameni sunt cu inimile alături de dumneavoastră!”, a scris cineva pe pagina de Facebook a Flaviei Groșan.

Comentariile au oscilat între admirație pentru doctorița antivaccinistă și amenințări la adresa celor care au condamnat-o pe Flavia Groșan după afirmațiile scandaloase ale acesteia, potrivit cărora, în timpul pandemiei, medicii au „omorât pacienți” în spitale.

„Am cunoscut-o pe dna dr. Groșan. Am contactat-o pentru o tuse care trena de 6 luni. Apoi pentru mama mea care făcuse o pneumonie. Consultații online. Tratament detaliat, dar simplu și cu succes. La o luna după tratarea pneumoniei mamei mele am fost cu mama pentru alte investigații și am făcut control și la plămâni. Doctorul a văzut că avusese pneumonie și a spus, citez: «A avut pneumonie dar se pare că a fost corect tratată». Iar farmacistele, când făceam tratamentul, m-au rugat să le las să facă poze după rețeta și schemă de tratament. Asta este Flavia Groșan, o minune mică, firavă, o voce sigură, timbru special și o nemaipomenită aptitudine de a fi doctor”, a scris aparținătoarea unei paciente.

„Flavia Grosan a fentat moartea să salveze multe vieți”

 Aceeași utilizatoare Facebook a adăugat:

„Datorită Flaviei Grosan, încă iubesc această breaslă. Super om,excelent doctor. Mă înclin în față doamnei Flavia Grosan și îl rog pe Dumnezeu, vă rog pe voi toți care citiți, rugați-vă în gând și-n inimă pentru dna doctor și treceți pragul bisericii ce va iese în cale. Doamna doctor Flavia Grosan a fentat moartea să salveze multe vieți. Moartea, moarte, dar și morții la creier și suflet o urăsc, să întoarcem o picătură din viață, viața noastră, și pentru doamna doctor. Vă iubesc nespus, stimată doamna!”.

„Sunteți niște gunoaie”

Pe aceeași pagină au curs și jigniri. 

„Am aici trei proști și o proastă care se bucură, va bucurați criminalilor și cretinilor, vă vine rândul și-o să va cadă râsurile în sân, sunteți niște gunoaie! Bunul Dumnezeu să ne apere de așa inconștienți”, a scris un alt comentator.

O altă persoană i-a răspuns:

„Nu va pierdeți vremea cu ei, ăștia sunt orci fără suflet, sunt cretinoizi plini de îngâmfare și prostie. Fiecăruia însă îi vine plata, karma nu iartă!”.

Godină: „A tratat oameni după ureche, ajungând până la a se trata pe ea, la fel”.

Anterior, polițistul Marian Godină a reacționat și el pe Facebook la vestea potrivit căreia Flavia Groșan e în comă, amintind de controversele legate de „cea care vindeca covidul prin telefon cu scheme inventate de ea”.

Citește și: Medicul antivaccinist Flavia Groșan, în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”

„Postarea de mai jos aparține doamnei doctor Flavia Groșan, cea care vindeca covidul prin telefon cu scheme inventate de ea. În urmă cu 6 zile a scris textul de mai jos.Acum e în stare gravă la spital, în comă, ventilată mecanic. Acest caz e unul trist și arată neputința autorităților. Această femeie care avea ea însăși nevoie de ajutor, era vizibil acest lucru, a tratat oameni după ureche, ajungând până la a se trata pe ea, la fel. Nimeni nu a avut curajul să își asume și să facă ceva cu ea. Acum e cam târziu. Sper să nu bucure pe cineva vestea asta”, a scris polițistul, într-un mesaj postat pe 17 octombrie.

Bahmuțeanu: „A descoperit formulă medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile, fără atâtea victime nevinovate”

Amintim că printre cei care și-au exprimat susținerea pentru medicul Flavia Groșan se numără și realizatoarea TV  Adriana Bahmuțeanu.

„Să ne rugăm pentru doamna doctor Flavia Grosan, o profesionistă desăvârșită ce s-a luptat cu Sistemul în timpul de tristă amintire al c@vrigului și care acum se află în comă profundă, pe un pat de spital!!! O doamna curajoasă și demnă, care a descoperit formulă medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile, fără atâtea victime nevinovate, legate de pat ,intubate cu oxigen industrial și chinuite prin spitale, o profesionistă umilită din păcate de Colegiul Medicilor și de presarii plătiți de gl@baliști !!! Un exemplu de reziliența, cinste și onoare, ce ar merită, pe drept cuvânt, omagiul întregii societăți! Jos pălăria, doamna doctor!!! Respect!!!”, scria, vineri, Bahmuțeanu.

Flavia Groșan este comă, la Spitalul Județean din Bihor. Controversatul pneumolog a ajuns în secția de Terapie Intensivă cu un diagnostic extrem de grav, potrivit eBihoreanul.  

Citește și: Apel la rugăciuni după ce medicul antivaccinist Flavia Groșan a intrat în comă. Bahmuțeanu: „A tratat carcalacul cu câteva pastile”

La internare, Flaviei Groșan i-ar fi fost depistată „o tumoră pulmonară, cu metastaze cerebrale, suprarenale și hepatice”, potrivit unei surse citate de publicația locală, care spune că pacienta „avea convulsii, a făcut stop-cardiorespirator și a fost resuscitată”.

Alte surse medicale au arătat că doctorița a preferat să nu ajungă la spital, ci să se trateze acasă timp de aproape o săptămână, deși simptomele pe care le descria, inclusiv pe rețelele de socializare, erau extrem de grave.

Flavia Groșan ar fi fost internată în noaptea de joi spre vineri, 16/17 octombrie, după ce în jurul orei 1.40, soțul, care o găsise inconștientă în casă, a sunat la 112. Au fost alertate atât Serviciul de Ambulanță Județean, cât și SMURD. Două echipaje s-au deplasat la domiciliu și au găsit-o  in stare de inconștiență.

Echipajele au efectuat o resuscitare complexă și lungă”, a declarat o sursă.

Flavia Groșan este cunoscută în mediul medical local ca suferind de cancer de câțiva ani, potrivit sursei citate.

Oradea

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie
gandul.ro
image
INFOTRAFIC: Circulație restricționată pe DN 1. Drumuri montane închise din cauza zăpezii și viscolului
mediafax.ro
image
Cum a încercat să fugă din România unul dintre cei mai cunoscuți conducători din fotbalul românesc. Nadia Comăneci i-a alimentat marele vis: ”Metoda tubului de oxigen”
fanatik.ro
image
Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”
libertatea.ro
image
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Tabel: Noile vârste standard de pensionare pentru femei și bărbați, potrivit noii Legi a Pensiilor. Stagiile complete și minime de cotizare
playtech.ro
image
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Motivul pentru care adolescenta și-ar fi convins iubitul să-i omoare mama! Femeia a fost sedată, ucisă și îngropată într-o pădure din Pantelimon
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Noi măsuri pentru români! Ce conține pachetul 3
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
image
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze”
click.ro
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze