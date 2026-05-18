Video Incendiu violent în Bragadiru: nor uriaș de fum și mesaj RO-Alert. Trei persoane au fost rănite, printre care doi pompieri

Pompierii au intervenit de urgență, luni seară, pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri din Bragadiru.

UPDATE - Trei persoane rănite, dintre care doi pompieri

La sosirea primelor echipaje de stingere, incendiul se manifesta violent cu degajări foarte mari de fum la un depozit de cauciucuri pe structura metalica. A fost afectată și fațada unui depozit adiacent si 2 autovehicule, au transmis serviciile de intervenție.

„Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți, autospecială de descarcerare si trei echipaje SMURD”, se arată într-un comunicat.

Până în momentul de față au fost confirmați 3 răniți, dintre care doi pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână.

UPDATE - Intervenție în dinamică

Pompierii intervin la fața locului pentru stingerea focului. Oamenii sunt îndemnați să lase libere căile de acces pentru forțele de intervenție.

Știre inițială

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri, pe Soseaua Alexandriei, Bragadiru”, au transmis serviciile de intervenție.

Potrivit acestora, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1.000 mp cu degajari foarte mari de fum.

Locuitorii sectorului 5 al Capitalei au primit un mesaj RO-Alert.

Știre în curs de actualizare