Video Explozie urmată de incendiu într-un poligon militar din Botoșani. Doi militari au suferit arsuri în timpul unei misiuni de distrugere a muniției

O explozie urmată de incendiu s-a produs luni, 18 mai, într-un poligon militar din Botoșani, în timpul unei operațiuni de casare a muniției. Doi militari au fost grav răniți și au fost transportați de urgență la spital.

UPDATE 14.50 MApN: Doi militari au suferit arsuri

Ministerul Apărării Naționale a transmis că luni, 18 mai, la ora 13.30, a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri.

La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere a incendiilor, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.

„Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani, unde medicii vor analiza dacă se impune transferul la alte unități medicale specializate. Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm)”, a transmis MApN.

Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului.

UPDATE 14.44 Unul dintre militari este în stare gravă, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului

Un militar se află în stare critică după explozia urmată de incendiu. Acesta este inconștient și a suferit arsuri pe circa 90% din suprafața corpului, medicii fiind rezervați în privința evoluției. Un alt bărbat este, de asemenea, în stare gravă, cu arsuri extinse pe o mare parte a corpului.

În urma deflagrației, trei persoane au suferit arsuri, după ce au participat la operațiuni de dezafectare a unor echipamente militare.

Una dintre victime se află în stare de inconștiență, iar celelalte două sunt în stare gravă.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe SMURD și SAJ, dar și forțe de poliție. Intervenția a fost una complexă, fiind solicitat și un echipaj CBRN din cadrul ISU Suceava, pentru evaluarea riscurilor specifice.

„Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Din primele informații, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat şi echipajul CBRN al ISU Suceava”, a declarat căpitan Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoşani, pentru presa locală.

Incendiul, care s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, a fost localizat de salvatori.

Autoritățile au deschis o anchetă.