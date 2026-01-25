search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
„Am venit să te omor!" Imagini șocante cu un consilier local atacat cu securea în propriul magazin

Publicat:

Un consilier local din Aninoasa a fost atacat cu o secure în magazinul sătesc pe care îl administrează. Victima a fost rănită la cap, iar agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor.

Bărbatul a ridicat securea imediat ce a intrat în magazin. FOTO: captură video
Bărbatul a ridicat securea imediat ce a intrat în magazin. FOTO: captură video

Joi, 22 ianuarie, Emil Cojocaru, consilier local PNL la Aninoasa, se afla în magazinul alimentar pe care îl deține în satul Costești, când un bărbat stabilit recent în localitate a intrat brusc și l-a atacat cu o secure, în timp ce înăuntru se aflau și alte trei persoane, care au asistat la incident.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere şi distribuite apoi pe Facebook arată cum agresorul a intrat precipitat în magazin și a ridicat imediat securea, lovind o masă lângă care se afla consilierul, apoi a continuat să lovească o ladă frigorifică și alte obiecte din magazin, în încercarea de a-l atinge Emil Cojocaru.

Consilierul nu s-a lăsat intimidat și, imediat ce a trecut peste șocul inițial, s-a repezit spre agresor, încercând să-l dezarmeze. După câteva momente tensionate, doi dintre bărbații prezenți în magazin au intervenit, iar împreună au reușit să-i ia securea și să-l scoată afară din unitatea comercială.

În urma atacului, Emil Cojocaru a suferit răni la cap și s-a alesc cu cinci copci, fiind transportat la Spitalul Târgu Cărbunești, însă nu a necesitat internare.

Agresorul, venit din zona Moldovei și stabilit de curând în satul Costești, în urma unei relații de concubinaj, nu a oferit un motiv clar pentru gestul său.

Potrivit martorilor, atacul a fost spontan și neprovocat. Pur şi simplu, bărbatul a intrat pe ușă strigându-i consilierului Emil Cojocaru: „Am venit să te omor!”.

Agresorul a fost reținut inițial pentru 24 de ore sub acuzațiile de tentativă de omor, lovire și alte violențe, și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Târgu-Jiu

loading Se încarcă comentariile...
