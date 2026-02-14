Un fost viceprimar din Dolj, ucis în propria casă. Arma crimei ar fi un topor

Crimă înfiorătoare într-o localitate din Dolj, unde un bărbat de 56 de ani, fost viceprimar din Dolj, actual consilier local și poștaș, a fost ucis cu brutalitate în propria casă.

Crimă şocantă în comuna Vela, din județul Dolj, unde un bărbat de 56 de ani, fost viceprimar al localității, actual consilier local din partea PNL și poștaș, a fost descoperit decedat în holul propriei locuințe, sâmbătă dimineaţă, de către femeia cu care avea o relație, care a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor.

Vecinii și cunoștințele victimei au declarat că bărbatul era un om respectat, muncitor și integru, fără conflicte cunoscute, iar vestea morții sale a provocat șoc în comunitate.

Actualul viceprimar al comunei a precizat că nimeni nu își poate explica de ce Marian Mișcu ar fi fost victima unei asemenea fapte, având în vedere reputația sa de om gospodar și respectat, relatează Plus Oltenia.

Echipele de investigație au ajuns rapid la fața locului și au început cercetările pentru a reconstrui ultimele ore din viața fostului viceprimar.

Ancheta preliminară indică faptul că principalul suspect este un tânăr din localitate care îl ajuta pe bărbat la ferma pe care o administra. Localnicii spun că în casă ar fi fost descoperit un topor şi că acesta ar fi arma crimei.

Criminaliștii au ridicat în regim de urgență imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, care urmează să fie analizate pentru a stabili cu exactitate traseul suspectului și momentul comiterii crimei, precum şi mobilul acesteia.