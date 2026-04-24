Video Pericol de explozie în Rucăr: 100 de persoane evacuate după ce o conductă magistrală de gaze a fost avariată în timpul unor lucrări

O conductă de gaz a fost avariată în urma unor lucrări executate în comuna Rucăr, din judeţul Argeş, pompierii ajunşi la faţa locului constatând că sunt pierderi de gaze. Aceştia au izolat zona realizând un perimetru de siguranţă şi au anunţat distribuitorul de gaz.

Pompierii argeşeni au fost solicitaţi, vineri, să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, ca urmare a avarierii unei conducte de gaze din comuna Rucăr, în urma executării unor lucrări în zonă.

Lucrările se efectuau pentru consolidarea unui pod peste un pârâu. Forţele ISU Argeş ajunse la eveniment au constatat că sunt pierderi de gaze din conducta avariată, motiv pentru care a fost anunţat distribuitorul de gaz, iar alimentarea a fost întreruptă de către o echipă a distribuitorului de gaze.

Cu această ocazie au fost evacuate 100 de persoane din mai multe gospodării, dar şi din magazinele din zonă.

Ulterior, cetăţenii s-au întors în locuinţe iar pompierii le-au recomandat acestora să aerisească spaţiile şi să nu folosească surse de foc.

Potrivit Infotrafic, la această oră, traficul rutier pe DN73 este oprit pentru autocamioanele de peste 7,5 tone, iar celelalte maşini circulă dirijat, alternativ.