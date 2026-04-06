Pericol de explozie într-un bloc din Bistrița. 15 persoane au fost evacuate după avarierea unei conducte de gaze

Aproximativ 15 locatari ai unui bloc din municipiul Bistrița au fost evacuați preventiv luni, 6 aprilie, după ce o conductă de distribuție a gazelor naturale a fost avariată în timpul unor lucrări, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud.

Incidentul a avut loc pe strada Lt. Călin, unde o conductă amplasată la exteriorul imobilului a fost fisurată, potrivit Agerpres.

La fața locului au intervenit rapid echipaje ale pompierilor militari, alături de reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor

„Echipajele specializate au acționat pentru asigurarea zonei, iar alimentarea cu gaz a fost oprită de către reprezentanții operatorului. Ca măsură de siguranță, au fost evacuate aproximativ 15 persoane din apartamentele situate la etajele superioare”, au transmis reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud,.

Forțele de intervenție monitorizează în continuare zona pentru a preveni orice risc, până la remedierea completă a avariei și eliminarea pericolului de explozie sau incendiu.

Amintim că, în martie, o explozie puternică s-a produs într-un bloc de locuințe din orașul Caracal, fără a fi urmată de incendiu. Incidentul a provocat panică printre locatari, iar 25 de persoane au fost evacuate. Proprietara apartamentului afectat a suferit arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală și a fost transportată de urgență la Spitalul Caracal

Tot în martie, un incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Sibiu și s-a soldat cu rănirea gravă a unui bărbat de 70 de ani și evacuarea a aproximativ 50 de locatari. Victima a fost găsită în stop cardio-respirator și transportată de urgență la spital.