Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Explozia de la Poliția Lugoj, provocată de o fisură la conducta principală de gaz

O fisură la conducta principală de gaz a fost identificată drept sursa probabilă a acumulării de gaze care a dus la deflagrația de la anexa Poliției Lugoj, au informat, vineri, autoritățile.

Explozia a avut loc la o anexă a Poliției din Lugoj FOTO Arhivă
Explozia a avut loc la o anexă a Poliției din Lugoj FOTO Arhivă

”În urma activităţilor de specialitate desfăşurate de experţii INSEMEX Petroşani, criminaliştii din cadrul IPJ Timiş în colaborare cu ISU Banat şi reprezentanţii societăţii de distribuţie a gazului a fost identificată o fisură la conducta de gaz de pe coloana principală, de unde se presupune ca ar fi pornit acumularea de gaze, ce a dus la deflagraţia produsă la anexa sediului principal al Poliţiei municipiului Lugoj”, a transmis IPJ Timiș.

Excavaţia din zonă va continua, astfel încât să se stabilească dacă există şi alte defecţiuni la coloana de gaz, potrivit News.ro.

”În funcţie de constatările efectuate, defecţiunile vor fi remediate de către societatea furnizoare de gaz, pentru ca ulterior, doar în condiţii de siguranţă, să fie reluată distribuţia de gaze naturale către populaţie”, a precizat IPJ Timiş.

Amintim că o explozie puternică s-a produs miercuri într-o anexă a Poliției Rutiere din Lugoj, unde funcționa serviciul de cazier, în interior fiind un angajat de 37 de ani, care a suferit arsuri. De asemenea, a fost afectată anexa Poliţiei Rutiere, şeful acestei structuri fiind, de asemenea, rănit. 

Ulterior, IPJ Timiș a precizat că a fost deschis un dosar penal pentru patru infracțiuni, în urma exploziei care a avut loc la Poliția Lugoj. Totodată, aceștia au precizat că imobilul afectat este o anexă care nu era racordată la sistemul de gaz.

