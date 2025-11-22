search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Scandal uriaș la meciul lui Reghecampf. Bătaie ca-n filme între jucători, staff și suporteri, oprită cu greu de către jandarmi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Finalul partidei dintre Al-Hilal Omdurman, formația antrenată de Laurențiu Reghecampf, și MC Alger, încheiată cu 2-1, s-a transformat într-o scenă de necontrolat. Meciul a făcut parte din grupele Ligii Campionilor Africii.

Scene Violenta la meciul lui Refghecamof din Liga Campionilor Africii Foto/TikTok
Scene Violenta la meciul lui Refghecamof din Liga Campionilor Africii Foto/TikTok

Pentru că Sudanul trece printr-o perioadă extrem de instabilă, Al-Hilal își desfășoară meciurile „de acasă” pe teren neutru. De această dată, clubul a optat pentru stadionul Amahoro din Kigali, Rwanda. În tribune, atmosfera a fost aprinsă, fiind prezenți câteva sute de suporteri algerieni, foarte vocali.

Momentul care a declanșat tensiunile a avut loc după golul decisiv marcat de Abdelrahman, în minutul 75. Girumugisha, unul dintre jucătorii lui Reghecampf, ar fi sărbătorit exagerat, chiar în direcția băncii tehnice a adversarilor. Inițial s-a produs doar un schimb de replici și îmbrânceli, însă spiritele au explodat după terminarea meciului.

Jandarmeria a oprit, cu greu,încăierarea

Imediat după fluierul final, terenul s-a umplut de oameni care se alergau și se împingeau. Fotbaliști, membri ai staffurilor și inclusiv spectatori coborâți din tribune au început să se lovească între ei.

Forțele de ordine au intrat în fugă pentru a încerca să oprească violențele, dar abia după câteva minute au reușit să readucă situația sub control. În toată nebunia, un participant la încăierare chiar a urmărit un cameraman care filma incidentele.

@festusdada1 crazy way to end the game between Al hilal of Sudan Vs MC Alger of Algeria played in Rwanda ...as Al Hilal won 2-1 #footballtiktok #Caf #tiktokviral #tiktokviraltrending ♬ original sound - Festus Dada

Reghecampf a putut fi văzut în mijlocul terenului, vizibil iritat și gesticulând, în timp ce scena se desfășura în jurul său. Videoclipul a apărut, la scurt timp, pe rețelele de socializare.

Al-Hilal continuă să joace în Rwanda deoarece războiul civil din Sudan nu le permite să evolueze pe propriul stadion.Următorul meci al echipei antrenate de Reghecampf este programat pentru 26 noiembrie, de la ora 18:00, împotriva formației Police.

Sport

