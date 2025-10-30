Video A fost semnat contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8 care intră în județul Iași. O asociere româno-bulgară se va ocupa de construcție

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, 30 octombrie, că o asociere de constructori din România și Bulgaria a câștigat contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Valoarea contractului se ridică la 4,76 miliarde de lei.

Semnarea documentelor va fi posibilă peste zece zile, dacă nu vor fi depuse contestații.

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a atribuit, astăzi, Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni. Asocierea de constructori din România şi Bulgaria a fost declarată câştigătoare cu o ofertă de 4,76 miliarde lei, iar contractul de proiectare şi execuţie poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestaţii”, a transmis ministrul Ciprian Șerban.

Sursa video: Facebook/Ciprian Șerban

Pentru a asigura legătura între Moțca (DN 2 / secțiunea III a Autostrăzii Unirii – A8, lotul Leghin – Târgu Neamț) și Autostrada Moldovei (A7 – secțiunea Bacău – Pașcani), constructorul va primi punctaj suplimentar dacă prioritizează execuția unui segment de 5,5 kilometri în maximum 12 luni.

Durata totală a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Asocierea DANLIN XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta va executa ca principale lucrări. Tronsonul 1, Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, are o lungime de 27 de kilometri și cuprinde mai multe lucrări complexe:

- 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri (inclusiv un pasaj de 1.100 metri la kilometrul 27);

- 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri;

- 3 noduri rutiere (Moțca – DN 24, Pașcani – DJ 208 și Târgu Frumos – DN 28B).

„Traseul Autostrăzii Târgu Neamț - Iași - Ungheni se desfăşoară pe teritoriul judeţului 𝗜𝗮𝘀𝗶, având ca punct de începere localitatea Moțca și tranzitând localitățile Pașcani, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, municipiul Iași si Ungheni, unde va avea loc conexiunea cu noul pod la nivel de autostradă peste Prut de la Ungheni”, a transmis secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioşteanu.