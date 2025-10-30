search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video A fost semnat contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8 care intră în județul Iași. O asociere româno-bulgară se va ocupa de construcție

0
0
Publicat:

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, 30 octombrie, că o asociere de constructori din România și Bulgaria a câștigat contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Valoarea contractului se ridică la 4,76 miliarde de lei.

Durata totală a contractului este de 46 de luni. FOTO: captură video
Durata totală a contractului este de 46 de luni. FOTO: captură video

Semnarea documentelor va fi posibilă peste zece zile, dacă nu vor fi depuse contestații.

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a atribuit, astăzi, Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni. Asocierea de constructori din România şi Bulgaria a fost declarată câştigătoare cu o ofertă de 4,76 miliarde lei, iar contractul de proiectare şi execuţie poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestaţii”, a transmis ministrul Ciprian Șerban.

Sursa video: Facebook/Ciprian Șerban

Pentru a asigura legătura între Moțca (DN 2 / secțiunea III a Autostrăzii Unirii – A8, lotul Leghin – Târgu Neamț) și Autostrada Moldovei (A7 – secțiunea Bacău – Pașcani), constructorul va primi punctaj suplimentar dacă prioritizează execuția unui segment de 5,5 kilometri în maximum 12 luni.

Durata totală a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Asocierea DANLIN XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta va executa ca principale lucrări. Tronsonul 1, Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, are o lungime de 27 de kilometri și cuprinde mai multe lucrări complexe:

- 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri (inclusiv un pasaj de 1.100 metri la kilometrul 27);

- 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri;

- 3 noduri rutiere (Moțca – DN 24, Pașcani – DJ 208 și Târgu Frumos – DN 28B).

„Traseul Autostrăzii Târgu Neamț - Iași - Ungheni se desfăşoară pe teritoriul judeţului 𝗜𝗮𝘀𝗶, având ca punct de începere localitatea Moțca și tranzitând localitățile Pașcani, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, municipiul Iași si Ungheni, unde va avea loc conexiunea cu noul pod la nivel de autostradă peste Prut de la Ungheni”, a transmis secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioşteanu. 

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
mediafax.ro
image
Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie străină
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Zilele în care nu se spală și nu se muncește în noiembrie 2025. Calendar complet al sărbătorilor
playtech.ro
image
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Andrei Găluț, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, primul mesaj public la 10 ani de la Colectiv. Acesta este singurul membru care a supraviețuit dezastrului
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Tatăl lui Costel Gâlcă, administrator la scara de lângă cea distrusă de explozia din Calea Rahovei, interviu pentru Mediaflux: Sperăm să ne mutăm, dar fără gaze VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, semne ale cancerului pancreatic pe care nu trebuie să le ignori