search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

ANI a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 persoane aflate în funcții publice, acuzate de incompatibilitate sau conflict de interese

0
0
Publicat:

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au constatat că 14 persoane (aleşi locali, funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special) s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese, motiv pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală.

ANI transmite că 14 persoane s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese/FOTO: Pixabay
ANI transmite că 14 persoane s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese/FOTO: Pixabay

Agenția Națională de Integritate (A.N.I.) este o instituție independentă operațional din România, ce exercită un control administrativ, specializată în verificarea averilor dobândite în timpul exercitării unei funcții publice, conflictelor de interese și a incompatibilităților.

ANI a transmis miercuri, 10 decembrie, că, în cazul lui Stănica Serea, funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Măicăneşti, județul Vrancea, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul din județ, fiind acuzată că și-a folosit funcția pentru favorizarea unor persoane.

Mai exact, ea a semnat documente pentru a favoriza firma soțului ei, care a obținut achiziții directe de 36.971,46 lei. 

Cristian Miclău, primarul orașului Băile Herculane, județul Caraș-Severin, este suspectat că s-a folosit de funcție pentru a-și favoriza părinții. În acest caz, acesta ar fi făcut demersuri pentru ca orașul să nu își exercite dreptul de preempțiune (prioritatea la cumpărare) pentru un imobil monument istoric.

Imediat după aceea, părinții săi au cumpărat acel imobil. În prezent, același imobil este scos la vânzare la un preț de peste 10 ori mai mare decât cel inițial de achiziție, sugerând obținerea unui folos patrimonial (beneficiu material) pentru aceștia.

În consecință, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin privind folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Gabriel Popa, primarul comunei Albeștii de Argeș, este acuzat că, în mandatul său din 2020-2024, a cumpărat servicii de găzduire pentru site-ul său personal (gabrielpopa.ro) din bugetul Primăriei, cheltuind 1.500 de lei. ANI a constatat un conflict de interese administrativ.

Tatiana Mioara Dogaru, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dobreşti, judeţul Argeş, a votat o decizie care aducea beneficii financiare directe locului său de muncă (lucra la un Cabinet Medical Individual).

Florin Hănţăscu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zamostea, judeţul Suceava, este suspectat că, în calitate de ales local, a votat „contra” adoptării unei hotărâri care prevedea angajarea unui avocat pentru a apăra Comisia de Fond Funciar în instanță.

În același timp, soția sa era mandatarul (reprezentant legal) al unuia dintre reclamanții care dădeau în judecată chiar acea Comisie. Votul său, prin care a blocat apărarea Comisiei, ar fi favorizat indirect interesele clientului soției sale.

Multe persoane, acuzate că au exercitat simultan mai multe funcții

Daniela Botu, consilier local în Consiliul Local al comunei Sadova, judeţul Dolj, a exercitat simultan funcţia de consilier local şi o funcţie contractuală de execuţie în aparatul de specialitate al primarului comunei Sadova, în perioada 18 decembrie 2024 – 26 septembrie 2025.

Citește și: Inspector antifraudă din București, trimis în judecată de DNA pentru că a luat mită

Marton Janos, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zagon, judeţul Covasna, a exercitat în perioada 21 octombrie 2020 – 21 octombrie 2024, simultan, funcţia de consilier local şi o funcţie contractuală de execuţie în aparatul de specialitate al primarului comunei Zagon.

Luminiţa Isărescu, fost agent şef de poliţie la Poliţia municipiului Drăgăşani, judeţul Vâlcea, a exercitat în perioada 7 septembrie 2021 – 25 septembrie 2022, simultan, funcţia publică cu statut special - organ de cercetare al poliţiei judiciare şi o altă funcţie în sistemul privat.

Sorin Albu, agent şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, și-a exercitat, în perioada 15 februarie 2022 – 2 iunie 2025, simultan, funcția de polițist (funcție publică cu statut special) și o altă funcție în mediul privat.

Gabriel Albulescu, agent de poliţie la Poliţia municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, a deţinut simultan, în perioada 11 februarie 2020 - 28 martie 2025, funcţia publică cu statut special - organ de cercetare penală a poliţiei judiciare şi calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul propriului PFA.

Ioan-Augustin Albu, funcţionar public în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, a candidat la alegerile locale din 2024 pentru funcția de consilier local, însă nu și-a suspendat funcția publică (de la DSVSA) pe durata campaniei electorale (10 mai – 8 iunie 2024), așa cum cere legea.

Daniel-Mihai Pavel, consilier în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a deținut și exercitat, simultan, în perioada 20 ianuarie 2025 – 20 octombrie 2025, funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (A.N.D.I.S.) (20 ianuarie 2025 – 20 iulie 2025) și cea de vicepreședinte al A.N.D.I.S. (20 iulie 2025 – 20 octombrie 2025).

Felicia Ancuţa Dunca, consilier juridic la Primăria Sectorului 1 Bucureşti, a  lucrat în paralel ca funcționar public (consilier juridic) la Primărie și a deținut o funcție în mediul privat (din 2 iunie 2021 – 16 mai 2022).  

Daniel Eugen Dobre, funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iflov şi fost funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a deținut simultan funcția de funcționar public în aparatul Primarului Mogoșoaia ȘI funcția de administrator public al comunei Mogoșoaia (între 25 ianuarie 2022 – 15 iunie 2023).  

ANI menţionează că persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Gabriel Popa şi Daniel Eugen Dobre nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. 

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene
fanatik.ro
image
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
digi24.ro
image
Șeful ANS i-a răspuns sincer lui David Popovici: „Da, e complet adevărat. Știți de ce nu i-am dat banii?” + Atac la Lipă
gsp.ro
image
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Concedieri masive la Bosch Timișoara. Sute de angajați vor fi dați afară în următorii 5 ani
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Moștenirea unei case intră sau nu la bunuri comune: ce spune legislaţia din România
playtech.ro
image
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la antrenament. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul găsit carbonizat în mașină, pe un câmp lângă Oradea. Avea 42 de ani și acasă îl aștepta un copil
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro pentru tinerii din România! Iată cum poți obține banii
mediaflux.ro
image
Șeful ANS i-a răspuns sincer lui David Popovici: „Da, e complet adevărat. Știți de ce nu i-am dat banii?” + Atac la Lipă
gsp.ro
image
Leu, 2026 va fi anul tău. Horoscopul aduce oportunități nebănuite. În ce direcție te îndrepți
actualitate.net
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
CCR a aprobat creşterea taxelor din 2026. Ce măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie
click.ro
Prințul William, Profimedia (2) jpg
Prințul William, devastat! Moștenitorul tronului britanic e în lacrimi din nou: ”Amintirile vor rămâne”
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Liam Neeson a prezentat-o pe Pamela Anderson ca „viitoarea doamnă Neeson”! Au o idilă tumultuoasă

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani