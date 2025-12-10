ANI a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 persoane aflate în funcții publice, acuzate de incompatibilitate sau conflict de interese

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au constatat că 14 persoane (aleşi locali, funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special) s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese, motiv pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală.

Agenția Națională de Integritate (A.N.I.) este o instituție independentă operațional din România, ce exercită un control administrativ, specializată în verificarea averilor dobândite în timpul exercitării unei funcții publice, conflictelor de interese și a incompatibilităților.

ANI a transmis miercuri, 10 decembrie, că, în cazul lui Stănica Serea, funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Măicăneşti, județul Vrancea, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul din județ, fiind acuzată că și-a folosit funcția pentru favorizarea unor persoane.

Mai exact, ea a semnat documente pentru a favoriza firma soțului ei, care a obținut achiziții directe de 36.971,46 lei.

Cristian Miclău, primarul orașului Băile Herculane, județul Caraș-Severin, este suspectat că s-a folosit de funcție pentru a-și favoriza părinții. În acest caz, acesta ar fi făcut demersuri pentru ca orașul să nu își exercite dreptul de preempțiune (prioritatea la cumpărare) pentru un imobil monument istoric.

Imediat după aceea, părinții săi au cumpărat acel imobil. În prezent, același imobil este scos la vânzare la un preț de peste 10 ori mai mare decât cel inițial de achiziție, sugerând obținerea unui folos patrimonial (beneficiu material) pentru aceștia.

În consecință, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin privind folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Gabriel Popa, primarul comunei Albeștii de Argeș, este acuzat că, în mandatul său din 2020-2024, a cumpărat servicii de găzduire pentru site-ul său personal (gabrielpopa.ro) din bugetul Primăriei, cheltuind 1.500 de lei. ANI a constatat un conflict de interese administrativ.

Tatiana Mioara Dogaru, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dobreşti, judeţul Argeş, a votat o decizie care aducea beneficii financiare directe locului său de muncă (lucra la un Cabinet Medical Individual).

Florin Hănţăscu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zamostea, judeţul Suceava, este suspectat că, în calitate de ales local, a votat „contra” adoptării unei hotărâri care prevedea angajarea unui avocat pentru a apăra Comisia de Fond Funciar în instanță.

În același timp, soția sa era mandatarul (reprezentant legal) al unuia dintre reclamanții care dădeau în judecată chiar acea Comisie. Votul său, prin care a blocat apărarea Comisiei, ar fi favorizat indirect interesele clientului soției sale.

Multe persoane, acuzate că au exercitat simultan mai multe funcții

Daniela Botu, consilier local în Consiliul Local al comunei Sadova, judeţul Dolj, a exercitat simultan funcţia de consilier local şi o funcţie contractuală de execuţie în aparatul de specialitate al primarului comunei Sadova, în perioada 18 decembrie 2024 – 26 septembrie 2025.

Marton Janos, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zagon, judeţul Covasna, a exercitat în perioada 21 octombrie 2020 – 21 octombrie 2024, simultan, funcţia de consilier local şi o funcţie contractuală de execuţie în aparatul de specialitate al primarului comunei Zagon.

Luminiţa Isărescu, fost agent şef de poliţie la Poliţia municipiului Drăgăşani, judeţul Vâlcea, a exercitat în perioada 7 septembrie 2021 – 25 septembrie 2022, simultan, funcţia publică cu statut special - organ de cercetare al poliţiei judiciare şi o altă funcţie în sistemul privat.

Sorin Albu, agent şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, și-a exercitat, în perioada 15 februarie 2022 – 2 iunie 2025, simultan, funcția de polițist (funcție publică cu statut special) și o altă funcție în mediul privat.

Gabriel Albulescu, agent de poliţie la Poliţia municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, a deţinut simultan, în perioada 11 februarie 2020 - 28 martie 2025, funcţia publică cu statut special - organ de cercetare penală a poliţiei judiciare şi calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul propriului PFA.

Ioan-Augustin Albu, funcţionar public în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, a candidat la alegerile locale din 2024 pentru funcția de consilier local, însă nu și-a suspendat funcția publică (de la DSVSA) pe durata campaniei electorale (10 mai – 8 iunie 2024), așa cum cere legea.

Daniel-Mihai Pavel, consilier în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a deținut și exercitat, simultan, în perioada 20 ianuarie 2025 – 20 octombrie 2025, funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (A.N.D.I.S.) (20 ianuarie 2025 – 20 iulie 2025) și cea de vicepreședinte al A.N.D.I.S. (20 iulie 2025 – 20 octombrie 2025).

Felicia Ancuţa Dunca, consilier juridic la Primăria Sectorului 1 Bucureşti, a lucrat în paralel ca funcționar public (consilier juridic) la Primărie și a deținut o funcție în mediul privat (din 2 iunie 2021 – 16 mai 2022).

Daniel Eugen Dobre, funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iflov şi fost funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a deținut simultan funcția de funcționar public în aparatul Primarului Mogoșoaia ȘI funcția de administrator public al comunei Mogoșoaia (între 25 ianuarie 2022 – 15 iunie 2023).

ANI menţionează că persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Gabriel Popa şi Daniel Eugen Dobre nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.