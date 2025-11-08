Video Un apel fals la 112 a trimis mascații peste un bărbat nevinovat: „Le-ar fi spus că alergam soția prin curte și am tras două focuri de armă"

Un apel fals la 112 a provocat momente de panică pentru un bărbat din Buzău, după ce autoritățile au fost alertate că acesta și-ar fi urmărit soția cu intenția de a o omorî. Poliția și mascații s-au deplasat de urgență în comuna vizată și au verificat întreaga gospodărie, inclusiv casa și anexele acesteia, constatând ulterior că apelul era fals, notează publicația locală Campus Buzău.

Incidentul a pornit de la un apel în care o persoană a anunțat că „un bărbat cu barbă și hanorac vișiniu își urmărește soția prin curte și trage cu pușca după ea”. În imagini surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbatul, purtând hanoracul vișiniu, se plimbă printre anexe și vorbește cu oamenii legii veniți într-un număr mare.

„Eram în curte și am auzit sirene. Și surpriza cea mare a fost că mașina de poliție a fost pentru mine. Au verificat toate încăperile din casă, inclusiv beciul, magazia din spate și după aceea mi-au și spus că este o alarmă falsă. Ei de fapt, când au intrat în casă, căutau soția, pentru că apelantul le-ar fi spus că eu alergam soția prin curte și am tras două focuri de armă. Și după aceea am fugit după soție în casă cu arma”, a declarat bărbatul pentru sursa citată.

Dacă autorul apelului fals va fi identificat, acesta riscă o amendă de 4.000 de lei și chiar un dosar penal.