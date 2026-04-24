Intervenție în forță în Neamț. Bărbat împușcat mortal după ce a tras asupra luptătorilor SAS, chemați să intervină din cauza unor amenințări

Un bărbat de 37 de ani din localitatea Hangu, județul Neamț, a fost împușcat mortal de forțele de ordine, după ce ar fi deschis focul asupra luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), chemați să intervină într-un caz de amenințări grave în familie.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 23 aprilie, în jurul orei 21:14. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost alertați prin 112 de o femeie de 58 de ani, care a reclamat că ginerele său le-a amenințat cu moartea pe ea, pe soțul și pe fiica sa, dacă aceasta din urmă și cei trei copii minori nu se întorc la domiciliu, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

În urma evaluării riscului, autoritățile au stabilit că există pericol iminent, fiind emise trei ordine de protecție provizorii. Din verificări a reieșit că bărbatul era deținător legal de arme de vânătoare.

→ Imaginea 1/2: Armă de vânătoare deținută de bărbatul împușcat. FOTO: IPJ Neamț

Pentru punerea în aplicare a măsurilor, polițiștii, sprijiniți de luptători SAS, s-au deplasat la locuința acestuia din Hangu. În momentul în care au ajuns la ușa imobilului și i-au solicitat să deschidă, după somațiile legale, bărbatul ar fi tras mai multe focuri de armă asupra forțelor de intervenție.

Atunci, luptătorii SAS au ripostat și au tras cu arma asupra lui, bărbatul fiind rănit grav. La fața locului au fost solicitate echipaje medicale, însă, din păcate, acesta a fost declarat decedat.

Bărbatul avea armele încărcate când au intervenit polițiștii

Polițiștii au intervenit în condițiile legii, cu respectarea condițiilor referitoare la uzul de armă.

Potrivit unei comunicări de presă, aceștia și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare.

Armele deținute de suspect sunt carabina calibrul 308 (7,62x51) și pușcă vânătoare calibrul 12 gauge, arme care erau încărcate și pregătite la momentul anunțării de către polițiști a intenției de a pătrunde în imobil.

Imediat după imobilizarea persoanei, constatând că a rezultat vătămarea corporală a acesteia, polițiștii au solicitat urgent asistență medicală și au anunțat procurorul din cadrul unității de parchet competente.

Cazul a fost preluat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.