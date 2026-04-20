Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Caz tragic în Tulcea: Un polițist a fost găsit decedat în timpul serviciului, după ce s-ar fi împușcat

Un polițist din Tulcea a fost găsit decedat, luni, pe un teren din municipiu. Potrivit aurotităților, acesta s-ar fi împușcat mortal.

FOTO: Arhivă

Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Tulcea, acesta este polițist în cadrul Biroului de Investigații Criminale și se afla în timpul serviciului, în ținută civilă.

„La data de 20 aprilie 2026, în jurul orei 16:55, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au fost sesizați cu privire la faptul că, pe un teren, aflat în municipiul Tulcea, a fost găsit un bărbat decedat.

Din primele verificări, este vorba de un bărbat de 20 de ani, polițist din cadrul I.P.J. Tulcea care s-ar fi împușcat mortal, fără a exista indicii cu privire la săvârșirea unei fapte penale”, transmite instituția citată.

La fața locului s-au deplasat echipe operative, fiind efectuate cercetări pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente.

