Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Coincidență macabră în accidentul cumplit din Neamț. Șoferul nevinovat a murit de ziua lui, iar celălalt ar fi aniversat mâine 38 de ani

Şoferul care a murit nevinovat în accidentul rutier produs miercuri seara, pe DN 15D, în localitatea Dulceşti, îşi sărbătorea astăzi ziua de naştere, iar şoferul care a produs accidentul, şi el decedat în impact, şi-ar fi serbat-o mâine, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Ziarul Romanul Financiar
Ziarul Romanul Financiar

"Conducătorul auto nevinovat este născut astăzi, conducătorul auto vinovat era născut pe 26 martie. Şoferul nevinovat avea 20 de ani şi era din Văleni, iar şoferul vinovat avea 38 de ani şi era din Trifeşti", a precizat IPJ Neamţ.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau şapte persoane.

În afară de cei doi şoferi, au mai decedat două femei aflate în cele două autoturisme.

Un sugar, o minoră în vârstă de 17 ani şi o femeie în vârstă de 68 de ani au fost rănite, fiind transportate la spital. 

"În urma impactului, şase persoane au rămas încarcerate, un autoturism a luat foc, iar unul s-a răsturnat în afara părţii carosabile. (...) Dintr-un autoturism a fost evacuată o femeie în stare de semiconştienţă şi din cealaltă un sugar", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, căpitanul Irina Popa.

Accident în județul Neamț-Dolcești FOTO: Ziarul Romanul Financiar
Accident în județul Neamț-Dolcești FOTO: Ziarul Romanul Financiar

Sugarul a fost salvat de pompieri din maşina în care luase foc, însă părinţii acestuia au murit.

Autorităţile au declanşat în jurul orei 19:30 Planul Roşu de Intervenţie, acesta fiind dezactivat 35 de minute mai târziu.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

