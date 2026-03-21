Video Imagini șocante: un tânăr s-a făcut praf cu mașina după ce a lovit șapte autoturisme parcate

Un accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în orașul Ovidiu, județul Constanța, s-a soldat cu rănirea a doi tineri și avarierea mai multor mașini parcate pe marginea drumului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, la volanul autoturismului implicat se afla un tânăr de 24 de ani. Incidentul a avut loc pe strada Poporului, unde șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers.

Mașina a intrat în plin în autoturismele staționate pe ambele părți ale străzii, lovind nu mai puțin de șapte vehicule.

Impact puternic, două victime

În urma coliziunii, atât conducătorul auto, cât și pasagerul din mașină au fost răniți. „În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto şi vătămarea corporală ușoară a pasagerului din autoturism, de 16 ani”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța, potrivit Agerpres.

Șoferul nu a putut fi testat la fața locului cu aparatul etilotest, din cauza stării sale medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.