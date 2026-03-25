Video Patru morți într-un accident în Neamț: o mașină a luat foc la impactul cu un alt autoturism. Un bebeluș, printre victime

Două autoturisme, în care se aflau şapte persoane, inclusiv un bebeluş, s-au ciocnit, miercuri seară, pe DN 15D, în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ, una dintre maşini luând foc după impact. Patru persoane au murit, iar trei sunt rănite.

Scene dramatice se desfășoară în comuna Dulcești, din județul Neamț, unde un accident rutier grav a mobilizat de urgență echipajele de intervenție.

Potrivit primelor informații, două autoturisme în care se aflau șase persoane, printre care și un copil de doar câteva luni, s-au ciocnit violent. În urma impactului, unul dintre autoturisme a fost cuprins de flăcări. Nu mai puțin de patru peroane au rămas încarcerate și a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

”În urma impactului au rezultat victime multiple, mai multe fiind decedate. Urmează a se face cercetări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului rutier şi stabilirii numărului exact al victimelor, precum şi starea acestora”, a precizat Centrul Infotrafic.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.