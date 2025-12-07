Beat și fără permis, un tânăr a fugit de polițiști și a trecut cu mașina prin albia unui râu. A fost reținut de IPJ Neamț

Un tânăr de 29 de ani a fost reținut duminică, 7 decembrie, după ce a condus un autoturism fără permis și sub influența alcoolului, a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a trecut cu mașina prin albia râului Cracău. Ulterior, el a abandonat vehiculul și a fugit în pădure.

Incidentul a avut loc pe 6 decembrie, în jurul orei 22:40, când polițiștii Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați despre un autoturism care se deplasa haotic, punând în pericol trecătorii, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, conform Agerpres.

La sosirea echipajelor pe strada Calea Romanului din localitatea Girov, șoferul nu s-a oprit și și-a continuat deplasarea spre satul Boțești. Într-o zonă a balastierei, conducătorul auto a intrat cu mașina în albia râului, iar apoi a fugit, abandonând autoturismul.

După ce a fost căutat de autorități, tânărul a fost depistat într-o zonă împădurită din Boțești. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere.

Tânărul a fost reținut și este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.