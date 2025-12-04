Maşină de poliţie, avariată într-o încăierare între fraţi, în Mureș. Luptători SAS şi jandarmi mobilizați pentru aplanarea conflictului

O maşină de poliţie a fost avariată, joi, de un bărbat implicat într-un conflict cu doi fraţi de-ai săi, pentru aplanarea scandalului izbucnit în satul Curteni, comuna Sântana de Mureş, fiind solicitată intervenţia luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi a jandarmilor.

Poliţişti, luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale (SAS) şi jandarmi au intervenit, joi, în localitatea Curteni din judeţul Mureş, unde a avut loc un conflict între trei fraţi.

"La data de 4 decembrie 2025, în jurul orei 16:30, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Curteni, are loc un conflict între trei fraţi. La faţa locului, s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie, fiind dirijaţi totodată şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi jandarmi (...). În cadrul intervenţiei, unul dintre bărbaţii în cauză a avariat o autospecială de poliţie", a anunţat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, scrie Agerpres.

La locul altercaţiei au fost solicitate şi echipaje de ambulanţă.

"La acest moment, activităţile pentru identificarea tuturor celor implicaţi sunt în derulare", a precizat IPJ Mureş.