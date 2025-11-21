Aproape 5.000 de permise auto, suspendate în primele 9 luni ale anului pentru șoferi cu diverse afecțiuni fizice sau psihice

Polițiștii au dispus retragerea permisului auto, din motive medicale, în cazul a aproape 5.000 de șoferi. Măsurile au fost luate față de persoane care aveau diverse afecțiuni fizice sau psihice.

„În primele 9 luni din anul 2025, au fost retrase 4.821 de permise de conducere ca urmare a unor cauze medicale, comparativ cu 1.322 de permise de conducere retrase în perioada similară din anul 2024”, au transmis reprezentanții Poliției pentru ProMotor.

Aceste măsuri au fost luate față de persoane care sufereau de diverse afecțiuni fizice sau psihice.

Persoanele cu afecțiuni neuromotorii (Parkonson sau scleroza multiplă), demență, probleme severe de vedere, auz sau boli cardiace își pot pierde dreptul de a conduce.

Șoferii cu epilepsie, vertij, boli de inimă sau diabet pot fi, de asemenea, suspendați. Cei cu probleme de vedere trebuie să poarte ochelari sau lentile în timpul condusului.

În unele cazuri, permisul de conducere poate fie eliberat sau reînnoit persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, doar dacă afecțiunea a fost tratată și doar în baza unui aviz eliberat de un medic specialist.

Și afecțiunile psihice sau diverse tulburări mentale pot duce la anularea dreptului de a conduce un vehicul.

De asemenea, cei cu dependență de droguri, medicamente sau alcool, își pierd dreptul de a urca la volan. Iar dacă se constată una dintre aceste afecțiuni ulterior dobândirii permisului, acesta va fi suspendat automat.

Șoferii cu probleme respiratorii sau insuficiență renală gravă pot conduce doar cu avizul unui medic specialist și, dacă e cazul, controale medicale periodice. Tratamentul pentru depresie poate interzice conducerea, deoarece medicamentele psihoactive afectează atenția și reacțiile.

Conducerea sub influența substanțelor psihoactive atrage suspendarea permisului și pedepse de până la 5 ani de închisoare.

Persoanele cu diabet pot conduce doar dacă își controlează boala și urmează tratament. Cei cu apnee de somn sau probleme cardiace pot păstra permisul doar cu aviz medical favorabil.

Șoferii trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară de minimum 0,5, rezolvată prin ochelari sau lentile dacă e nevoie. Persoanele cu hipoacuzie profundă bilaterală pot conduce doar cu oglinzi speciale.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite celor care prezintă afecțiuni sau anormalități ale aparatului locomotor.

Persoanele cu dizabilități pot primi dreptul de a șofa numai cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate. Iar în anumite cazuri va fi necesar și susținerea unei probe practice de conducere.

De asemenea, avizul acordat trebuie să precizeze ce tip de modificare este necesară la vehicul.