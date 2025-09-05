search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Viceprimarul din Bihor, cercetat penal pentru concediu medical fals, apelează la noi falsuri pentru a scăpa

Publicat:

Viceprimarul unei comune din Bihor, prins că și-a luat concediu medical ca să plece în vacanță alături de primar, încearcă să scape de dosarul penal cu ajutorul altor falsuri, comise chiar în Primărie.

Călin Pop (dreapta) și-a luat concediu medical fals pentru a pleca în vacanță cu primarul FOTO: FB
Călin Pop (dreapta) și-a luat concediu medical fals pentru a pleca în vacanță cu primarul FOTO: FB

Viceprimarul comunei Girișu de Criș, Călin Pop, prins că și-a făcut un concediu medical pentru a pleca în vacanță în Antalya împreună cu primarul Dan Babău, a scăpat de răspundere penală printr-o serie de artificii administrative și falsuri comise chiar în Primărie.

Totul a început în iulie, când Pop și-a aranjat un certificat medical pentru a pleca alături de primar în Turcia, într-un resort all-inclusive. Legea interzice ca primarul și viceprimarul să-și ia concediu de odihnă în același timp, însă Pop a rezolvat cu un concediu medical.

La scurt timp, publicația Bihoreanul a dezvăluit cazul, iar Poliția a deschis un dosar penal pentru fals și uz de fals. În urma anchetei, viceprimarul nu a mai depus certificatul medical la Primărie, preferând să fie trecut absent. Numărul real al zilelor lipsă a fost însă micșorat prin falsificarea pontajului.

În vacanță, dar „la pat”

Pop și Babău au plecat pe 12 iulie cu un charter de pe Aeroportul Oradea. La doar o zi după sosirea în Antalya, cei doi au fost surprinși și fotografiați în apa Mediteranei. Imaginea, postată pe Facebook de un alt turist, a fost ulterior ștearsă, dar îi dăduse deja de gol.

Viceprimarul și primarul fotografiați în apa Mediteranei FOTO: Bihoreanul
Viceprimarul și primarul fotografiați în apa Mediteranei FOTO: Bihoreanul

Oficial, viceprimarul figura în concediu medical până pe 18 iulie. În realitate, după întoarcerea primarului pe 21 iulie, Pop și-a mai luat trei zile „de refacere”, timp în care fișele de pontaj au fost completate ca și cum ar fi fost prezent. „Viceprimarul este în recuperare”, spunea atunci Babău, ca și cum Pop ar fi fost într-adevăr bolnav.

Conducere improvizată și decizii ilegale

În lipsa ambilor conducători, secretarul comunei, Aurel Gherghe, a convocat o ședință extraordinară pe 15 iulie. Cinci consilieri PPR, PSD și UDMR au votat ca atribuțiile de edil-șef să fie preluate temporar de consilierul UDMR Reickli Francisc, apropiat al primarului.

Citește și: Iaşi: Doctorul Tudor Ciuhodaru a încasat aproape 30.000 de lei prin semnarea de pontaje false (UPDATE) VEZI FACSIMILE

Prefectura a reacționat imediat, precizând că „această procedură nu poate fi folosită decât în situația în care funcția de primar sau viceprimar devine vacantă”. Ulterior, Poliția Bihor a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru fals intelectual și uz de fals.

Mustrat doar pe hârtie

Pe 14 august, primarul Dan Babău a convocat o nouă ședință a Consiliului Local, după ce o notă internă întocmită de responsabila de Resurse Umane consemna că Pop l-a anunțat telefonic că își ia medical, dar că nu a prezentat certificatul.

În aceeași zi, Babău a propus „constatarea absenței nemotivate a viceprimarului Pop Călin timp de 5 zile” și aplicarea unei simple mustrări. Consilierii au votat în favoarea propunerii, iar sancțiunea a rămas pur formală.

Fostul primar liberal Ioan Pașca a fost singurul care s-a opus: „Hotărârea este nelegală. Pop a lipsit de la serviciu nu 5, ci 8 zile. Mustrarea e doar o șmecherie la care au recurs după ce viceprimarul nu a mai înregistrat concediul medical pentru care putea fi tras la răspundere penală”.

Falsuri în serie și tăcere oficială

Deși fișele de pontaj arată că Pop a fost prezent pe 21, 22 și 23 iulie, în realitate acesta lipsea. Funcționarii au semnat în fals pentru el, acoperindu-i absențele.

Întrebat direct ce afecțiune l-a determinat să-și ia medicalul, Pop a răspuns: „N-am avut nicio afecțiune”. La restul întrebărilor, vicele a repetat sec: „Nu vă dau nicio declarație”, înainte de a-i scoate pe jurnaliști din birou.

Între timp, o reclamație privind falsificarea fișelor de pontaj a fost depusă la Prefectură. „Va fi analizată în perioada care urmează”, a transmis șefa Cancelariei prefectului, Ligia Oala.

Cazul rămâne în atenția Poliției și a instituțiilor statului, însă pentru moment viceprimarul și primarul din Girișu de Criș au reușit să transforme o problemă penală într-o simplă mustrare pe hârtie.

Oradea

