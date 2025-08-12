Viceprimar din Bihor, cercetat penal pentru concediu medical fals, luat ca să meargă în vacanță cu primarul

Viceprimarul comunei Girișu de Criș, Călin Pop, s-a ales cu un dosar penal după ce și-a luat concediu medical în mod fraudulos, pentru a merge într-o vacanță în Antalya împreună cu primarul comunei, Dan Babău.

Potrivit Bihoreanul, Poliția a anunțat oficial că a declanșat cercetări și că „aspectele sesizate vor fi investigate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual și uz de fals”.

Chiar și medicul care a semnat concediul medical va fi cercetat. Viceprimarul care a beneficiat de acest concediu s-a ales și cu indemnizația plătită de la bugetul asigurărilor de sănătate.

Primarul comunei Girișu de Criș, Dan Babău, și viceprimarul Călin Nicolae Pop, ambii aleși anul trecut din partea Partidului Patrioților Români (înființat de controversatul Mihai Lasca), au petrecut o săptămână de vacanță într-un resort all inclusive din stațiunea Belek (Antalya, Turcia) împreună cu soțiile și copiii, deși, în virtutea funcțiilor pe care le dețin, cei doi nu puteau să-și ia concediu de odihnă în același timp.

Consiliul Local, convocat pentru alegerea unui înlocuitor

Cei doi au ocolit și încălcat legea. Conform art. 155 al Codului Administrativ, viceprimarul îl înlocuiește pe primar „în condițiile stabilite prin dispoziția acestuia”, atunci când acesta din urmă nu este prezent în localitate și nu își poate exercita atribuțiile prevăzute de lege, inclusiv în situațiile în care primarul se află în concediu de odihnă.

Primarul Babău și-a luat concediu de odihnă legal, în timp ce viceprimarul și-a luat concediu medical, ambii cu începere din data de 14 iulie.

Însoțiți fiecare de familii, cei doi au plecat în Antalya cu o cursă charter de pe Aeroportul din Oradea sâmbătă, 12 iulie, din grupul lor făcând parte și alți prieteni, dar și o angajată a Primăriei Girișu de Criș.

Pe 15 iulie, Aurel Gherghe, a convocat o ședință extraordinară a Consiliului Local, pentru „alegerea” unei persoane, din rândul consilierilor locali, care să semneze documente și să emită dispoziții, prerogative care - conform Codului Administrativ - aparțin exclusiv primarului, putând fi exercitate doar de acesta sau de viceprimar în condițiile în care îi sunt delegate de primar.

Înlocuitor a fost ales un consilier UDMR, Reickli Francisc, care în același timp a fost angajat de edilul comunei și pe post de consilier personal al primarului.

Sesizată de publicația citată, Prefectura Bihor a comunicat că Hotărârea de alegere a lui Reickli Francisc este nelegală.

„Această procedură nu poate fi folosită, conform Codului Administrativ, decât în situația în care funcția de primar sau viceprimar devine vacantă, fapt pentru care Hotărârea va primi aviz de nelegalitate”, a transmis Prefectura.

Despre fapta viceprimarului, Prefectura a arătat că „în ceea ce privește sesizarea comiterii unor fapte penale, aceasta va fi redirecționată către instituțiile cu atribuții în domeniu”, spre verificare.

Mai exact, Poliției de Frontieră, care va putea confirma oficial că viceprimarul a plecat în Antalya justificându-și absența de la serviciu cu un concediu medical.