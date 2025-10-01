Șură transformată în vilă cu mansardă: primăriță amendată de propriii subalterni. Cum justifică construcția ilegală

Primărița unei comune din Bihor a fost amendată chiar de colegii săi din Primărie, după ce și-a ridicat, fără autorizație, o casă nouă pe locul unde avea o șură.

Florina Man, tânăra primăriță PNL a comunei Drăgănești, a ajuns în centrul unui scandal administrativ după ce și-a ridicat o casă de locuit pe terenul propriu, fără a respecta procedurile legale. În locul unei șuri modeste, demolată discret, a apărut o locuință nouă, cu parter, mansardă și chiar flori la geam, mult prea departe de ceea ce ar fi putut fi considerată o simplă „anexă gospodărească”, aşa cum apărea în acte.

Povestea a devenit publică după ce un localnic a trimis imagini presei, iar edilul s-a văzut obligat să plătească amenda și să înceapă demersurile de intrare în legalitate.

Primăriţa a încercat să justifice construcția spunând că a fost doar „o reabilitare de anexă” și că, prin urmare, nu ar fi avut nevoie de autorizație de construire, însă fotografiile transmise de un localnic și ajunse în presa locală demonstrează contrariul: pe locul vechii șuri s-a ridicat o casă nouă, cu parter şi mansardă.

Potrivit Bihoreanul, deși primăriţa Florina Man a declarat că a realizat lucrările „în regie proprie”, folosind meșteri locali, martorii au observat frecvent în fața casei sale mașini ale unor firme de construcții care au contracte cu Primăria Drăgănești.

După ce imaginile și informațiile au apărut în presă, funcționarii Primăriei au fost nevoiți să-și sancționeze propria șefă, primăriţa Florina Man primind o amendă pentru construcție fără autorizație, pe care a achitat-o fără obiecții.

Pentru a mai îndulci situația, edilul a început demersurile oficiale pentru ca noua locuință să fie introdusă în documentațiile Primăriei și să poată fi impozitată, mai notează sursa citată.