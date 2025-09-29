search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Un primar din Argeş, amenințat cu moartea pe Facebook. Judecătorii au emis ordin de protecție. „Va plăti cu viaţa lui”

Unul dintre cei mai longevivi primari din Argeş a obţinut un ordin de protecţie împotriva unui localnic, după ce acesta l-a ameninţat cu moartea pe reţelele de socializare.

Ion Baicea a primit ameninţări cu moartea pe reţelele de socializare. FOTO: PSD Argeş
Ion Baicea a primit ameninţări cu moartea pe reţelele de socializare. FOTO: PSD Argeş

Atmosferă tensionată în orașul Costești, județul Argeș, unde primarul Ion Baicea, unul dintre cei mai longevivi edili din zonă, a devenit ținta unor amenințări grave din partea unui locuitor al oraşului, Neluțu Sima. Acesta a distribuit mai multe mesaje pe contul său de Facebook în care, cu o violență ieșită din comun, îi transmitea edilului că intenționează să-i ia viața.

În postările sale, bărbatul îl numea pe primar „nașul său” și folosea un limbaj amenințător și incoerent, dar cu referiri directe la planurile sale.

* „Baicea nu are cum să reprezinte Orașul și nici Copii lui Justiția cînd voi din Justiție ați format Clanu vostru pe bani la mulțime prima dată cînd mă întâlnesc cu Baicea îi iau viața îmi asum pentru câ el trebuia să Anunțe la București eu nu fac prin astea presiuni Vreau să cunoască Oameni de ce fac că așa mați împins să pun și foc la Casă promit în mod solemn că chiar dacă am plătit eu cu viața va plăti Și Baicea nu am cum să acept ce ați făcut voi pentru niște Jeguri”;

* „Așa ați vrut să mă executați și pe mine chiar cu ajutorul familiei mele care e controlată de Goran pe Baicea îi iau viața că a permis în Oraș la el ca voi să faceți pe recuperatori să mă distrugeți ați luptat să ascundeți Crima asta unde a fost și Nuțu Cămătaru adică ăla care vă terorizează jegurilor ați luptat să ascundeți Crima și voi încasați pensi și salari că ați omorât Oameni ați făcut evaziuni!”

„(…) Poate să intervină cine vrea din sistem. Eu îl execut pe Baicea chiar dacă e nașul meu. Nu trebuia să accepte la el în oraș să fiu luat pe sus de mascați ca voi să ascundeți mizerii. (...) Dacă viața mea nu e importantă a lui Baicea, de ce să fie copii lui? Sunt magistrați la București, colegi cu voi, dar și cu Ilenuța Bădiceanu, care mi-a făcut rău. (...) Va plăti Baicea cu viața lui doar că a acceptat ca în orașul pe care îl reprezintă a acceptat să fiu luat pe sus pentru mizeriile voastre”, sunt câteva dintre postările de pe Facebook ale lui Neluțu Sima.

Primarul a obţinut ordin de protecţie

În acest context, primarul Ion Baicea a refuzat să comenteze situaţia, în schimb s-a adresat instanţei, solicitând un ordin de restricţie împotriva bărbatului care îl ameninţă cu moartea.

Cererea edilului a fost admisă de magistrați, care au emis un ordin de protecție valabil șase luni. Concret, agresorul are obligația să păstreze o distanță de minimum 50 de metri față de primar și domiciliul acestuia și să evite orice contact direct sau indirect, telefonic ori prin corespondență.

Măsurile nu se opresc aici. Instanța a dispus ca Neluțu Sima să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare, pentru a garanta respectarea interdicțiilor, și să urmeze ședințe obligatorii de psihoterapie pe toată durata perioadei stabilite.

