„Dacă-ți bag două în gură te calmezi pe loc”. Scandal live pe Facebook într-o primărie. Edilul, atacat în birou de un localnic furios

Scandal la primăria din comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud, unde un bărbat de 31 de ani a dat buzna în biroul primarului, l-a agresat și l-a amenințat cu moartea. Întregul episod a fost transmis live pe Facebook chiar de către agresor.

Un incident extrem de grav a avut loc marţi, 20 mai, în sediul Primăriei Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud, când un localnic a pătruns în biroul primarului Vasile Silași și a început să îl amenințe, în timp ce transmitea live pe Facebook. Înregistrarea de aproximativ 10 minute, care ulterior a fost ştearsă, surprinde momente tensionate, în care bărbatul îl amenință pe edil, dar și pe viceprimar, care se afla de asemenea în birou.

Individul, despre care presa locală scrie că ar fi chiar rudă cu primarul, a folosit cuvinte jignitoare și amenințări grave la adresa edilului, dar şi a familiei sale.

Scandalul a pornit de la nemulțumirile localnicului, în vârstă de 31 de ani, care susține că i s-a refuzat accesul la pășunile comunale deoarece primarul nu i-ar fi eliberat o adeverință necesară participării la licitațieşi astfel terenurile ar fi fost atribuite altor persoane.

De partea cealaltă, primarul Vasile Silași oferă o altă versiune a situației şi spune agresorul ar fi avut datorii către primărie, motiv pentru care nu a primit adeverința de la APIA.

În live-ul de pe Facebook se putea vedea cum, în timp ce primarul încerca să-l calmeze, bărbatul continuă jignirile și amenințările, calificându-l pe Vasile Silași drept „gunoi”, „jeg”, „escroc”.

„Dacă-ți bag două în gură te calmezi pe loc. (…) Dacă mi se duc toate (...) te omor, îți omor familia și copiii. Vă zdrobesc. Când scap de acolo te execut pe loc. Nu mai am familie, nu mai am nimic. Nu am nimic de pierdut”, ameninţă bărbatul. „Îţi tai capul ca la şarpe", mai spune el.

Nici viceprimarul, aflat în birou în momentul scandalului nu scapă de furia localnicului, care ăl numeşte, de asemenea, „gunoi” și „maimuțoi” și la un moment dat îi cere să se pună „culcat”.

„Ție îți rup, gura, mă. Auzi? Nu te uita la mine, maimuțoiule, că-ți dau două în gură de îți sar dinții. Nu le dați oamenilor adeverință că n-au votat cu Simion, mă!”, acuză agresorul, care spune că îl va bate chiar în faţa poliţiei.

În cele din urmă, primarul Vasile Silași a reuşit să sune la 112, iar localnicul a fost reţinut pentru 24 de ore.