Scandal într-o școală din Bihor: o învățătoare este acuzată că a lovit și umilit elevii. Cum se apără cadrul didactic

O învățătoare din Bihor este cercetată disciplinar după ce părinții unui fost elev au acuzat-o de agresiuni fizice și umilirea copiilor. Cadrul didactic respinge acuzațiile și susține că reclamația ar fi fost încurajată de directoarea școlii.

Învățătoarea este acuzată că umilește copiii și aruncă în ei cu obiecte Foto: Shutterstock

Părinții o acuză pe învățătoare, care predă la Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuș, că ar fi lovit un copil, l-ar fi tras de urechi, zdruncinat sau împins în perete. De asemenea, cadrul didactic este acuzat că ar fi aruncat cu obiecte spre elevi și ar fi folosit expresii jignitoare sau intimidante, relatează presa locală.

În memoriul de apărare depus la comisia de cercetare disciplinară, învățătoarea Adina Costa respinge acuzațiile de violență, dar recunoaște că ar fi aruncat uneori obiecte ușoare pentru a le atrage atenția copiilor.

„Este posibil ca, atunci când un copil era foarte neatent, să fi aruncat în direcția lui un obiect ușor pentru a-i distrage atenția și a-l readuce la activitate. Nu am folosit însă asemenea obiecte cu scopul de a lovi sau răni elevii”, susține învățătoarea.

Aceasta afirmă că sesizarea ar avea legătură cu relația tensionată cu directoarea Adina Cioloș, care ar fi încercat să o împiedice să participe la concursul pentru conducerea școlilor.

„Doamna directoare a auzit de undeva că eu aș fi vrut să merg la concursul de directori, ceea ce nu e adevărat. Dar i-a încurajat pe părinți să depună reclamație scrisă”, a declarat Costa pentru BIHOREANUL.

Directoarea respinge acuzațiile

Adina Cioloș neagă că i-ar fi îndemnat pe părinți să depună reclamația sau că ar fi urmărit eliminarea unei posibile concurente la concursul de directori.

„Părinții au reclamat-o pe doamna învățătoare, este firesc să verificăm acuzațiile. Nu am instigat pe nimeni să o reclame”, a declarat directoarea pentru aceeași publicație.

Potrivit acesteia, comisia trebuie să stabilească dacă învățătoarea a făcut greșeli pedagogice sau a avut un comportament neadecvat față de elevi. În funcție de concluzii, vor fi decise eventualele măsuri disciplinare.

Adina Costa afirmă că se așteaptă să fie sancționată și că este pregătită să conteste decizia în instanță.