PSD Bihor are o conducere interimară. Cine este Aurel Mohan

Organizaţia PSD Bihor are o nouă conducere, interimară, aceasta fiind desemnată, sâmbătă, într-o şedinţă la care a fost prezent preşedintele formaţiunii, premierul Marcel Ciolacu.

Ciolacu a participat astfel la o şedinţă cu membrii PSD Bihor, respectiv cu cei 27 de primari social-democraţi din judeţ şi parlamentarii formaţiunii.

Conducerea interimară a PSD Bihor a fost preluată de Aurel Mohan, secretar general a rămas Felix Cozma, iar la conducerea PSD Oradea a fost propus consilierul local Adrian Madar, care este şi purtător de cuvânt al organizaţiei. După demisia preşedintelui PSD Bihor, Ioan Mang, organizaţia social democrată bihoreană a fost coordonată, de anul trecut, de liderul regional Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud.

Aurel Mohan a fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, în perioada ianuarie 2022 - februarie 2023, iar între anii 2016-2020 consilier local în Oradea. El este în prezent fiind şeful Staţionarului I al Spitalului Judeţean din Oradea.

"Încă nu avem o decizie oficială, dar în şedinţa de Birou interimar al Comitetului naţional, în cursul săptămânii viitoare, se va propune validarea unui nou preşedinte. Trebuie să aşteptăm decizia statutară, dar asta a fost propunerea organizaţiei, în urma discuţiei cu preşedintele Ciolacu," a precizat pentru AGERPRES Adrian Madar.

Marcel Ciolacu s-a aflat, sâmbătă, în judeţul Bihor. El a vizitat comuna Sânmartin, respectiv o grădiniţă şi o şcoală nouă. Grădiniţa "Prietenii copilăriei" şi Şcoala primară I - IV - au fost construite "de la zero" de Primăria Sânmartin, în ultimii doi ani, cu fonduri europene, de 600.000 de euro, respectiv din bugetul propriu, de 3,5 milioane de lei.

"Grădiniţa, inaugurată în septembrie 2023, spunem noi, este cea mai frumoasă şi mai modernă din România, şi oferă o sută de locuri pentru copii. Dacă am mai avea încă una s-ar ocupa şi aceea. Şcoala are 13 săli de clasă şi am decis să o construim datorită cererilor foarte mari, pentru că vechea clădire nu a mai făcut faţă la numărul mare de solicitări," a declarat pentru AGERPRES Cristian Laza, primarul comunei Sânmartin, comună cu cele mai mari fonduri europene atrase în dezvoltarea localităţii - 25 de milioane de euro.

Liderul PSD a vizitat apoi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, respectiv secţiile ultramoderne de neuro-radiologie şi cardiologie intervenţională, precum şi cel mai modern laborator din ţară şi secţia de dezinfecţie.

În total, anul trecut, Primăria Oradea a investit 19,1 milioane de euro în proiectele derulate cu Spitalul Judeţean, din care 12,5 milioane euro, fonduri UE cu cofinanţare de la bugetul local. 3,6 milioane de euro au fost bani din bugetul Spitalului Judeţean şi 3 milioane de euro au venit de la Ministerul Sănătăţii.

Două proiecte mari urmează să fie finalizate, în cursul acestui an, respectiv un nou ambulatoriu, investiţie de 44 de milioane de lei, prin POR 2014 - 2020, precum şi o parcare supraetajată, cu cinci niveluri, 516 locuri, în valoare de 48 de milioane de lei, din bugetul local.