Nou scandal PSD-PNL. Social-democrații, atacuri la adresa foștilor premieri liberali. Replica PNL: „Nu ține retorica autovictimizării”

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a subliniat că social-democrații trebuie acum să repare ce au stricat ultimii premieri liberali, aspect care i-a nemulțumit pe cei din PNL, care le-au atras atenția că au început „autovictimizarea”.

„Noi am fost pragmatici, de fiecare dată noi ne-am preocupat de dezvoltarea României. Uitaţi-vă pe grafice, când a venit PSD la putere, noi am crescut, am construit modele de dezvoltare, când am plecat, toate astea s-au pierdut, au început datoriile”, a spus Vasile Dîncu în cadrul conferinţei de alegeri din Maramureș.

„Ceea ce trebuie să facă acum Marcel Ciolacu este să refacă ceea ce au stricat vreo patru premieri înaintea lui”, a completat Dîncu. Ultimii premieri liberali sunt Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.

„Am luat tot timpul împrumuturi, am cumpărat măşti de miliarde sau injecţii, vaccinuri de care nu aveam nevoie”, a subliniat Dîncu.

Roman: Parcă l-am auzit pe Liviu Dragnea

„Niciodată metode de tipul „greaua moştenire", sau „noi salvăm naţiunea" nu au fost folosite de lideri autentici în faţa provocărilor reale. Parcă l-am auzit revenind pe Liviu Dragnea. Numai el, singur, îi salva pe toţi românii. Mai lipseşte tabla şi markerul pe care să ne deseneze pesediştii zilnic bunăstarea şi marile rezolvări. Eu sper să revină la o altă atitudine decât asta agresivă, cu jigniri, sau lamentări şi să-şi amintească de buna guvernare”, a declarat Roman.

Deputatul PNL susţine că partenerii de guvernare sunt deranjaţi că liberalii nu sunt huiduiţi pe stardă şi că „nu ţine retorica autovictimizării în vreme de proteste”.

„Înţeleg că îi deranjează foarte tare că liberalii nu sunt huiduiţi pe stradă şi că lumea apreciază ce au construit primarii noştrii, preşedinţii nostri de CJ-uri, miniştrii, parlamentarii şi europarlamentarii noştri. Îi deranjează foarte tare că nu ţine retorica autovictimizării în vreme de proteste, sau a pasării de răspundere. Nu mai ţine guvernarea cu fake-news-ul la purtător şi cu demonizarea ministrului de Finanţe sau a foştilor premieri. Trebuie să mai ai şi soluţii şi viziune”, adăugă Roman.

Liberalul spune că PNL aşteaptă ca social-democraţilor ”să le treacă aceste toane” pentru a vorbi despre soluţii pentru români. „Altfel, cei care rămân în retorica grelei moşteniri, ca domnul Vasile Dâncu, demonstrează doar că Noul PSD e Vechiul PSD. Bine, domnul Dâncu, numai nou pesedist nu poate fi numit”, conchide Florin Roman