Ciolacu anunță că își dă demisia de la șefia PSD dacă partidul nu câștigă toate rândurile de alegeri: Mi-aş dori să nu mă excludeţi

Marcel Ciolacu, premier al României și șef al PSD, a declarat că e optimist că partidul său va câștiga toate rândurile de alegeri, în caz contrar urmând să-și depună mandatul. Social-democratul a precizat, în glumă, că speră că nu va avea soarta tradițională a președinților PSD, care ajung excluși.

„Este un an provocator anul 2024. Un an unde categoric că îmi doresc ca PSD să câştige toate rândurile de alegeri. Categoric că dacă nu le câştigăm, plec acasă”, a afirmat Marcel Ciolacu, la evenimentul legat de alegerile pentru șefia PSD Satu Mare.

„Eu, Marcel Ciolacu, nu aş fi realizat nimic şi nu aş fi stat în fruntea partidului peste trei ani de zile dacă nu aş fi avut cea mai bună echipă din istoria PSD. Ăsta este adevărul. (...) Asta este politica. Nu ne trebuie niciun consilier care să ne spună când e momentul să faci pasul, lateral sau înapoi. Cu adevărat, mi-aş dori să nu mă excludeţi, fiindcă eu am înţeles aceste reguli, dar sunt nişte reguli care ţin de bun simţ. Nu există liderul maxim, s-au dus acele poveşti! PSD a fost puternic în momentul în care a avut echipe puternice”, a completat președintele PSD.

Fără partid nou

Social-democratul a glumit afirmând că nu are de gând să-și înființeze un partid nou, aluzie la ceea ce s-a întâmplat cu lideri ca Mircea Geoană, Liviu Dragnea sau Viorica Dăncilă. Mircea Geoană a avut partidul efemer PSRO, Liviu Dragnea a fost pentru un timp imaginea partidului Alianța pentru Patrie, în timp ce Viorica Dăncilă patronează Partidul NOI (Națiunea Oameni Împreună).

„Am promis că nu am să-mi fac un partid după ce colegii mei or să mă excludă din partid, fiindcă, de obicei, aşa facem cu preşedinţii partidului. Dar eu o să mă ţin tare şi îmi pun speranţele în Lucian Romaşcanu că o să mă ţină măcar preşedinte de onoare la Buzău”, a subliniat Marcel Ciolacu.