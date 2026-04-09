Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Polițista de frontieră, destituită pentru implicare în campania AUR, a fost repusă în funcție prin decizie definitivă

Polițista de frontieră Alexandra Bradea, sancționată cu destituirea după ce presa a dezvăluit implicarea sa în propaganda electorală a Alianța pentru Unirea Românilor, a fost repusă în funcție printr-o decizie definitivă a Curtea de Apel Oradea.

FOTO: Captură Video / Ebihoreanul.ro.
Instanța a decis luni suspendarea executării sancțiunii până la soluționarea definitivă a procesului în care polițista contestă măsura destituirii. Hotărârea este definitivă și produce efecte imediate.

Cazul a devenit public după ce publicația eBihoreanul a dezvăluit, în primăvara anului trecut, implicarea activă a polițistei în campania electorală a AUR.

Potrivit informațiilor apărute atunci, Alexandra Bradea a participat la evenimente de campanie, a distribuit materiale electorale și a promovat mesaje politice, inclusiv prin apariții în fotografii și clipuri video alături de candidați și activiști ai partidului, printre care și liderul formațiunii, George Simion.

Imaginile publicate pe conturile sale și pe pagina „Femei de AUR” ar fi demonstrat implicarea directă în acțiuni politice, inclusiv participarea la un protest organizat în ianuarie 2025.

Într-un clip de campanie, polițista transmitea și un mesaj de mobilizare la vot: „Pe 4 mai, femeile votează pentru o țară sigură”, invocând teme precum siguranța publică și protecția copiilor.

Interdicții clare pentru polițiști

Situația a ridicat probleme serioase din punct de vedere legal, întrucât, potrivit Legii 360/2002 privind statutul polițistului, cadrele Ministerului Afacerilor Interne nu pot fi membre ale partidelor politice și nu pot desfășura activități de propagandă.

Interdicțiile vizează inclusiv exprimarea publică a preferințelor politice, iar în acest caz autoritățile au considerat că implicarea polițistei a depășit acest prag, fiind una directă și susținută.

Contactată la momentul dezvăluirilor, Alexandra Bradea a refuzat să ofere explicații. 

Nu doresc să mai fac nicio declarație”, a declarat aceasta, înainte de a șterge postările incriminate.

În urma unei anchete interne, finalizată pe 10 octombrie anul trecut, conducerea Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a dispus destituirea polițistei.

Ulterior, pe 15 decembrie, șeful instituției, chestorul Marin Bondar, a semnat dispoziția de încetare a raporturilor de serviciu, astfel că Bradea a fost concediată.

Polițista a contestat măsura în instanță și a cerut suspendarea executării sancțiunii până la soluționarea definitivă a cauzei.

În fața instanței, Alexandra Bradea a susținut că implicarea sa a fost interpretată greșit.

Potrivit documentelor din dosar, apărarea a argumentat că: „Fără voinţa sa a fost promovată ca fiind parte din acest partid”, explicând că prezenţa ei la evenimente a avut „caracter personal” și s-a datorat relațiilor de prietenie cu un lider local al AUR.

De asemenea, polițista a susținut că nu a fost niciodată membră de partid și nu a semnat vreo adeziune.

Un alt argument invocat în instanță a fost situația personală: „Până la soluţionarea pe fond a cauzei, reclamanta ar putea să îşi desfăşoare activitatea la locul de muncă, pentru că nu ştie ce altceva să facă, fiindcă poliţiştii de-a lungul carierei lor nu au voie să facă altceva”.

Totodată, Bradea a criticat sancțiunea primită: „A mi se aplica sancțiunea cea mai gravă pentru că am participat la anumite întruniri sau pentru că sunt prietenă cu o persoană este, din punctul meu de vedere, complet deplasat”.

Prima decizie: destituirea, „singura măsură posibilă”

Inițial, Tribunalul Bihor a respins cererea de suspendare a sancțiunii, pe 6 ianuarie.

Instanța a motivat că legea interzice orice formă de implicare politică: „Interdicţiile […] nu se rezumă doar la calitatea de membru […] ci privesc şi faptele de a susţine, de a face propagandă prin orice mijloace pentru partidul respectiv”.

Judecătorii au mai arătat că „destituirea este singura măsură legală posibilă, legea nelăsând loc de interpretare sau pentru o sancțiune mai blândă”, subliniind că probele demonstrează o activitate continuă de propagandă politică.

Cazul a ajuns ulterior la Curtea de Apel Oradea, care a decis suspendarea executării sancțiunii și repunerea polițistei în funcție până la finalizarea procesului.

Decizia nu este motivată deocamdată, însă este definitivă și executorie.

Șeful ITPF Bihor, chestorul Marin Bondar, a confirmat revenirea acesteia: „A fost încadrată ca agent la Sectorul Poliţie de Frontieră Borş. Acolo va fi reîncadrată până când se termină procesul”.

Totodată, conducerea instituției își menține poziția. 

„Noi ne menținem decizia, care a fost menţinută şi de conducerea Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, a transmis instituția. 

Decizia instanței nu anulează sancțiunea de destituire, ci doar o suspendă temporar. Procesul în care Alexandra Bradea solicită anularea măsurii sau înlocuirea acesteia cu una mai blândă este în continuare pe rolul Tribunalului Bihor.

Până la o hotărâre definitivă pe fond, polițista își va relua activitatea ca agent la Sectorul Poliției de Frontieră Borș.

