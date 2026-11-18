Viceprimarul comunei bihorene Pocola, Răzvan Stanciu, care în urmă cu câteva zile a fost evacuat cu elicopterul lui Victoraș Micula după un accident cu ATV-ul într-o arie naturală protejată din Bihor, a fost sancționat de polițiști alături de alți zece participanți la aventurile motorizate desfășurate în zonă.

Potrivit informațiilor obținute de Bihoreanul, cei 11 participanți au primit amenda maximă prevăzută de Legea vânătorii pentru circulația neautorizată în fondul cinegetic, respectiv 3.000 de lei fiecare. În total, sancțiunile însumează 33.000 de lei, însă contravenienții pot achita doar jumătate din minimul prevăzut de lege, adică 500 de lei, dacă plătesc în termen de 15 zile.

Foto: TikTok @dariandaraban.08

Cazul a intrat în atenția autorităților după accidentul produs pe 8 noiembrie în situl Natura 2000 ROSCI0042 Codru Moma.

Potrivit sursei citate, un grup format inclusiv din oameni de afaceri obișnuia să organizeze în zonă adevărate întreceri cu ATV-uri, dincolo de simplele plimbări recreative.În timpul uneia dintre aceste ieșiri, viceprimarul Răzvan Stanciu a căzut cu ATV-ul într-o groapă și a suferit răni grave la un deget. Acesta a fost evacuat din zona greu accesibilă cu un elicopter privat pus la dispoziție de Victoraș Micula, care a participat personal la operațiunea de salvare.

„N-am știut că e arie protejată, de unde să știu”

Întrebat la momentul respectiv despre restricțiile existente în aria protejată, edilul a susținut că nu știa că circulă într-o zonă cu regim special. „N-am știut că e arie protejată, de unde să știu”, declara atunci viceprimarul, potrivit eBihoreanul.

În urma verificărilor demarate de Poliția Bihor, anchetatorii au identificat toate persoanele participante la incursiunea motorizată. Cercetările au fost efectuate de polițiștii Secției 2 Rurală Beiuș.

„S-a stabilit că bărbatul de 27 ani din Pocola împreună cu alte 10 persoane cu vârste între 20 şi 52 de ani au circulat în scop de agrement, în fondul de vânătoare din zona localităţii Tărcăiţa, fără acordul gestionarului fondului de vânătoare. Cu toţii au fost sancţionaţi contravenţional”, a declarat pentru BIHOREANUL agentul-șef Alin Laza, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.