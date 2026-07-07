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Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-au făcut să îmi schimb valorile”

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Milionarul Victoraș Micula execută cele 120 de zile de muncă în folosul comunității primite odată cu condamnarea cu suspendare la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, unde spune că face „de toate” și că experiența i-a schimbat radical perspectiva asupra vieții. Acesta afirmă că și-a propus să construiască o clinică pentru persoane defavorizate.

Victor Micula execută cele 120 de zile de muncă în folosul comunității. FOTO: Facebook/Victor Micula
Victor Micula execută cele 120 de zile de muncă în folosul comunității. FOTO: Facebook/Victor Micula

Mănăstirea Sfânta Cruce este una dintre instituțiile către care instanțele din Bihor trimit frecvent persoanele condamnate cu suspendare, inclusiv în dosare de mare notorietate. Deși lista locurilor unde poate fi prestată munca în folosul comunității include zeci de instituții publice, precum Biblioteca Județeană, Muzeul Țării Crișurilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sau Universitatea din Oradea, numeroși condamnați ajung să își execute obligațiile la acest lăcaș de cult, potrivit publicației eBihoreanul.

Cel mai recent exemplu este Victoraș Micula, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a accesat ilegal sistemul informatic al Ministerului Afacerilor Interne și a instigat polițiști să îi furnizeze date confidențiale. Pe lângă pedeapsa principală, instanța i-a impus și obligația de a presta 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, durata maximă prevăzută de lege.

În declarațiile oferite publicației Bihoreanul, omul de afaceri spune că lucrează între două și opt ore pe zi și că este implicat în mai multe activități din cadrul mănăstirii.

„De la dus cu roaba bolovanii acolo unde se curăță terenul pentru a-l transforma în grădini, la udat și până la croitorie, în zilele foarte calde”, a afirmat Victoraș Micula.

Micula, schimbare de priorități

Acesta susține că perioada petrecută la mănăstire l-a determinat să își reevalueze prioritățile.

„Dacă în perioada în care eram mic copil îmi doream un Ferrari, acum îmi doresc să fie bunica și părinții mei sănătoși”, a declarat milionarul, adăugând că a fost impresionat de cimitirul mănăstirii și de modul în care măicuțele își comemorează apropiații. „Văzând cum își plâng persoanele dragi, m-am bucurat că mai am o bunică alături de care să-mi petrec timpul”, a spus el.

Planuri de construire a unei clinici pentru persoanele defavorizate

Micula spune că intenționează să se implice în proiecte caritabile și că și-a propus să construiască o clinică pentru persoane defavorizate în Stațiunea Stâna de Vale.

„În doi ani mi-am propus să construiesc o clinică în Stâna de Vale pentru oamenii săraci, unde să aduc tehnologie elvețiană. Terapia mea este să merg în satele sărace din Bihor, la bătrâni abandonați, să le duc una-alta. Mai ales în cătune, săracii nu au nici măcar medicamente”, a spus acesta.

„Apropierea de Dumnezeu și chiar și munca, când sunt eu cu mine, m-au făcut să îmi schimb valorile vieții. Terapia mea este, fără să mă dau sfânt, să ajut, să fac bine”, a declarat Micula.

Alte persoane repartizate la Mănăstirea Sfânta Cruce

Potrivit sursei citate, în ultimii ani la Mănăstirea Sfânta Cruce au fost repartizați și alți condamnați cunoscuți, printre care foști funcționari publici și oameni de afaceri condamnați pentru fapte de corupție sau alte infracțiuni. Printre acestea se numără fostele inspectoare ale ITM Bihor Aurica Buhaș, Daniela Hriscu și Natalia Floruța, fiecare obligată să efectueze câte 80 de zile de muncă după condamnările pentru luare de mită.

La același lăcaș de cult au mai fost repartizați Marian Privantu, fost auditor la ABA Crișuri, condamnat la 60 de zile de muncă după ce a fost găsit vinovat într-un dosar privind prejudicierea instituției cu milioane de lei, omul de afaceri Dorel Luca, implicat în accidentul grav produs în 2022 în Pasajul Magheru, de la locul căruia a fugit, precum și Marcel Ghirosa, fost șef de birou în cadrul Poliției Rutiere Bihor, condamnat pentru luare de mită într-un dosar privind mușamalizarea unui accident rutier.

Conform legislației, persoanele condamnate cu suspendare pot fi obligate să presteze între 60 și 120 de zile de muncă în folosul comunității, iar instituția unde aceasta este executată este stabilită de Serviciul de Probațiune dintre variantele indicate de instanță. În județul Bihor există 116 entități unde pot fi executate astfel de activități, majoritatea fiind primării și instituții publice.

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