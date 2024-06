Pianistul orădean Thurzó Zoltán, un nou record mondial, în India: a cântat la pian în vârful celui mai înalt drum asfaltat din lume

Zoltán Thurzó, un muzician din Oradea, a doborât pentru a doua oară recordul mondial pentru concertul la înălţime. El a cântat miercuri, pe 12 iunie 2024, timp de aproape o oră, nouă piese clasice de pian, în vârful celui mai înalt drum asfaltat din lume, Umling La Pass.

Drumul se află în India, regiunea Ladakh, la altitudinea de 5.798,51 metri, și se află cu 300 de metri mai sus decât la performanţa sa anterioară, transmite Agerpres.

În urmă cu doi ani, el a cântat două ore pe Muntele Everest, cu un pian închiriat din Nepal şi adus pe vârf cu un elicopter, ispravă care i-a adus prima doborâre a recordului.

Pianistul orădean, dublu recordman Guinness, şi-a doborât astfel propriul record de înălţime, stabilit pe Everest, la 5.325,77 metri.

„Pe 12 iunie 2024 în Himalaya din India, între orele 09:58:15 – 10:39:40 ora locală (asta este 07:28:15 – 07:59:40), am cântat nouă piese clasice de pian. Am petrecut în total 31 de minute şi 40 de secunde cântând la pian în vârful celui mai înalt drum asfaltat din lume, Umling La Pass. După aceea am cântat patru imnuri: maghiar, secuiesc, român, indian” a transmis, pe pagina sa de Facebook, pianistul.

În timp ce cânta la pian, temperatura era cuprinsă între 0 şi minus 5 grade Celsius, dar, din cauza vântului puternic, temperatura reală s-a simţit mult mai puternic, de – 10 grade, sau chiar -13 grade C. După întoarcerea acasă, va face toate demersurile pentru recunoaşterea noului record mondial Guinness.

„Dacă totul merge bine, în curând voi fi oficial de trei ori deţinător al recordului mondial Guinness la două categorii. Acest proiect a fost o provocare diferită şi mai periculoasă decât cântatul la pian pe Muntele Everest, fără experienţa acumulată acolo, proiectul actual ar fi fost imposibil”, a afirmat Thurzo.

Zoltan mai deține un record - acela pentru cel mai lung concert-maraton din lume, de 130 de ore.

Scopul eforturilor sale pe plan mondial are ca obiectiv înfiinţarea unui Muzeu al Muzicii în oraşul său natal, Oradea, în condiţiile în care familia sa, muzicieni de trei generaţii, deţine un important patrimoniu muzical. Pianistul speră că, prin aceste performanţe Guinness, va atrage atenţia lumii pentru a-şi realiza visul.

„Aş vrea să merg în multe locuri să cânt la pian şi cu fondurile strânse acolo să ajut Fundaţia ‘Music Museum’ (…) să cumpăr clădirea de 500.000 de euro. Aşa cum un pârâu nu poate trece printr-o stâncă din propria forţă, ci prin perseverenţa sa, aşa sunt şi eu. Muzeul de Muzică pe care aş vrea să-l creez în Oradea este o forţă mai mare în spatele meu decât forţele şi obstacolele pe care le întâlnesc în faţa mea. Sunt încrezător”, a transmis pianistul.

Muzician de carieră

În vârstă de 38 ani, Zoltán Thurzó este singurul pianist din Oradea ultimelor şase decenii care trăieşte exclusiv din banii câştigaţi din concerte. Zoli, aşa cum îi spun prietenii, provine dintr-o familie de muzicieni. Bunicul din partea mamei a fost Sándor Thurzó, violonist şi istoric muzicolog, bunica lui, Margit Tyukodi, a fost cântăreaţă de operă, mama lui, Margit Terézia, a cântat la flaut, pian şi vioară, iar fratele ei, József Sándor, este violonist.