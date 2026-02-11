Opt persoane au fost rănite într-un accident în Bihor, unde cinci mașini au intrat în coliziune. Una dintre victime a rămas încarcerată

Un grav acccident rutier a avut loc miercuri, 11 februarie, în județul Bihor. Opt persoane au fost rănite după ce cinci mașini au intrat în coliziune. Una dintre victime e în stare gravă

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 16.30, între localitățile Cauaceu și Sălard, pe DN 19E, potrivit Oradea24.ro

Polițiștii Serviciului Rutier Bihor, alertați prin 112, au descoperit la fața locului patru autoturisme și un autovehicul de tip 8+1 avariate în urma unor coliziuni.

ISU Bihor a mobilizat patru echipaje de pompieri din Sălard și Oradea, două autospeciale – dintre care una de descarcerare grea – și trei ambulanțe SMURD, inclusiv echipajul de terapie intensivă mobilă.

Opt rătiți. Una dintre victime e în stare gravă

Opt persoane au necesitat evaluare medicală imediată.

Pompierii au descarcerat o persoană rămasă prinsă într-unul dintre vehicule.



Victima, aflată în stare gravă, a fost transportată la UPU Oradea, împreună cu o altă persoană rănită. Celelalte șase persoane implicate au refuzat, deocamdată, transportul la spital.

Traficul rutier a fost blocat complet pe sectorul de drum afectat.

Cercetările polițiștilor continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului, iar intervenția rămâne în desfășurare.

